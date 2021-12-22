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Названо гонорар Кіану Рівза за роль Нео в новій "Матриці"

Шоубізнес
22 грудня 16:39
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Сума вийшла не набагато більше виплат за першу частину франшизи
Названо гонорар Кіану Рівза за роль Нео в новій "Матриці"

Американський кіноактор Кіану Рівз отримав за повернення на екран у своїй легендарній ролі Нео 12-14 мільйонів доларів. При цьому гонорар за зйомки в першій "Матриці" 1999 року свого часу склав близько 10 мільйонів доларів.

Як пише Variety, точна сума виплат невідома і коливається між 12 і 14 мільйонами. Крім того, актор отримає ще грошей, коли закінчиться прокат фільму в кінотеатрах. Точно також, в 1999 році, по завершенню прокату "Матриці" він отримав додатково 25 мільйонів.

Киану Ривз и Кэри Энн Мосс

Нагадаємо, що 57-річний Кіану Рівз знову з'явився на екрані в якості Нео в "Матриця: Воскресіння", прем'єра якого відбулася на каналі HBO Max і в кінотеатрах 21 грудня. Не виключено, що він сам вирішив стребувати менше грошей з Вачовскі, щоб полегшити зйомки - одного разу Рівз вже вчинив так під час роботи над "Адвокатом Диявола", де зіграв одну з головних ролей.

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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кіно Кіану Рівз Матриця
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