60 років тому відбулася прем'єра культової кінострічки "За двома зайцями": цікаві факти. Відео

Рівно 60 років тому, 21 грудня 2021 року, в Дарницькому клубі залізничників, а нині Палац культури "Дарниця" відбулася прем'єра культової кінострічки "За двома зайцями". Фільм зняли за однойменною п'єсою Михайла Старицького.

Про це повідомляє BBC News Україна.

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Цікаві факти

"Сказали, що в грудях шкварчить. А то шкварчала ваша папіроса", – знаменита фраза з культового фільму "За двома зайцями". Улюблений усіма фільм, який можна переглядати багато разів. Але не кожен знає, що кінострічка має непросту історію.

Режисер Київської кіностудії імені Олександра Довженка Віктор Іванов давно мріяв екранізувати знаменитий водевіль Михайла Старицького, який він написав у 1883 році. Але керівництво не поспішало пускати фільм в прокат. Чому? Можливо через те, що комусь сюжет здавався дріб'язковим. Шахрай-наречений сватається до багатої нареченої. А можливо через те, що на той момент Віктор Іванов пропрацював на кіностудії всього кілька років.

Але режисер знайшов прийом. Він підніс черговий сценарій фільму під виглядом того, що хоче показати стиляг того часу. Якраз в той час, в СРСР боролися з так званими стилягами, тому пропозиція зацікавила вище керівництво.

Де знімали

Більшу частину сцен зняли на кіностудії імені Олександра Довженка. Деякі сцени зняли на київських вуличках. Головною локацією був Андріївський узвіз – там зняли епічні сцени викриття Свирида Голохвастова, образ якого втілив Олег Борисов.

Також на кадрах ми можемо дізнатися Контрактову площу, Володимирську гірку, і ступені Андріївської церкви.

Головні ролі

На роль Свирида Голохвастова пробувалися Микола Гриценко, А на роль Проні Прокопівни – Майя Булгакова.

Що стосується ролі Проні Прокопівни, то є кілька версій. За першою версією режисер Віктор Іванов вийшов в коридор і попросив одну дівчину допомогти. Її гримувати не стали, а просто наділи шиньйон. Але коли вона вимовила фразу:

"Ви, мамінька, одягніть чепчик. А, ви папінька – галстук", – всі ахнули і сказали, що це і є вилита Проня.

Так Маргарита Криницина і зіграла свою знамениту роль.

Інша версія – режисерові нав'язали Маргариту Криницинц.

З приводу Олега Бориса те ж окрема історія. Режисер назвав його "салабоном", але коли подивився його проби, зрозумів, що це і є той Свирид Голохвастов, якого він шукає.

Знамениті цитати

"Сказали, що в грудях шкварчить, а то шкварчала ваша папіроса".

"Пані лягли і просять".

"Мерсі за комплімент".

"Такий діамант і в такому навозі".

Варто сказати, що це лише мала частина знаменитих цитат з фільму. Оскільки кожна фраза – це вже окремий перл, який буде звучати ще багато десятиліть.

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