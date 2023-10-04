Чоловік в жилеті, який транслює музику для людей із порушеннями слуху. Фото: NewMarket Collective

У світі існує думка, що люди із порушеннями слуху не можуть насолоджуватися музикою. Однак вони здатні відчути пісні через інтенсивні вібрації. Так, винахідники створили жилети, які транслюють музику для людей із порушеннями слуху.

Про це повідомляє BBC Science Focus.

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Жилети, які транслюють музику

Допомогти людям з порушення слуху насолоджуватися музикою вирішили компанії Newmarket Collective та Not Impossible.

Винахідники наголосили, що немає нічого неможливого назавжди.

Жилет, який транслює музику для людей із порушеннями слуху. Фото: BBC Science Focus

"Очолювана засновником Міком Ебелінгом, лабораторія Not Impossible Labs створена навколо інновацій, які забезпечують доступність там, де вона раніше була недоступна. У той час як зараз у світі технологій доступності спостерігається чітка хвиля інновацій, Not Impossible йде досить унікальним шляхом", — йдеться у матеріалі.

Усі проєкти компанії мають кодові назви, один з останніх має назву "Музика: Не неможливе". Ідея проста, але реалізувати її набагато складніше — зробити музику доступною для всіх, навіть для тих, хто не може її почути.

Основою проєкту є жилети та ремінці на зап’ястя та щиколотки. На цих переносних пристроях є 24 точки дотику, які можна синхронізувати з інструментами, вібруючи разом з різними інструментами в музичному творі.

Ці жилети, розроблені музикантом і винахідником Даніелем Белькером, покликані зробити музику більш інтерактивною, як для людей з вадами слуху, так і для всіх, хто хоче отримати більше задоволення від живої музики.

Жінка в жилеті, який транслює музику для людей із порушеннями слуху. Фото: NewMarket Collective

У жилетах використовується вібруючий текстиль, який передає звук на шкіру за допомогою вібрацій. Теоретично, це більш витончена альтернатива методам, які використовують глухі відвідувачі концертів, наприклад, стоячи близько до динаміків або тримаючи повітряну кульку, щоб відчути вібрації.

Після того, як жилети стали придатними для використання, команда, що їх розробила, використала їх у декількох живих виступах. Їх роздавали на концерті, де були присутні напівглухі та напівчуючі глядачі, перевіряючи їхню ефективність для обох груп.

В іншому випадку жилети були протестовані на глухій співачці Менді Харві, щоб допомогти їй відчути музику, яку вона грає, і навіть були протестовані відомими музикантами, такими як Фарелл.

Одне з останніх застосувань жилетів було здійснено австралійською продюсерською компанією Newmarket Collective. У співпраці з Not Impossible вони організували захід, присвячений тактильним відчуттям.

Чоловік в жилеті, який транслює музику для людей із порушеннями слуху. Фото: NewMarket Collective

"Жилет, який ми використовували для цього перформансу, має так багато різних зон, де ви відчуваєте вібрації. У зап'ястях, ліктях, плечах, грудях, скрізь. Ви дійсно можете відчути, як грають окремі інструменти", — сказала директорка The Newmarket Collective Кайлі Девіс.

Нагадаємо, зірка 1990 років, лідер гурту "Yurcash" Юрко Юрченко, потрапив до лікарні. Під час благодійного концерту у артиста зник слух.