Мужчина в жилете, который транслирует музыку для людей с нарушениями слуха. Фото: NewMarket Collective

В мире существует мнение, что люди с нарушениями слуха не могут наслаждаться музыкой. Однако они способны почувствовать песни через интенсивные вибрации. Так, изобретатели создали жилеты, которые транслируют музыку для людей с нарушениями слуха.

Об этом сообщает BBC Science Focus.

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Жилеты, транслирующие музыку

Помочь людям с нарушениями слуха наслаждаться музыкой решили компании Newmarket Collective и Not Impossible.

Изобретатели подчеркнули, что нет ничего невозможного навсегда.

Жилет, транслирующий музыку для людей с нарушениями слуха. Фото: BBC Science Focus

"Возглавляемая основателем Миком Эбелингом, лаборатория Not Impossible Labs создана вокруг инноваций, обеспечивающих доступность там, где она раньше была недоступна. В то время как сейчас в мире технологий доступности наблюдается четкая волна инноваций, Not Impossible идет достаточно уникальным путем", — говорится в материале.

Все проекты компании имеют кодовые названия, один из последних называется "Музыка: Не невозможно". Идея проста, но реализовать ее гораздо сложнее — сделать музыку доступной всем, даже тем, кто не может ее услышать.

Основой проекта являются жилеты и ремешки на запястье и лодыжки. На этих переносных устройствах есть 24 точки соприкосновения, которые можно синхронизировать с инструментами, вибрируя вместе с разными инструментами в музыкальном произведении.

Эти жилеты, разработанные музыкантом и изобретателем Даниэлем Белькером, призваны сделать музыку более интерактивной, как для людей с недостатками слуха, так и для всех, кто хочет получить больше удовольствия от живой музыки.

Женщина в жилете, который транслирует музыку для людей с нарушениями слуха. Фото: NewMarket Collective

В жилетах используется вибрирующий текстиль, который передает звук на кожу с помощью вибраций. Теоретически, это более изящная альтернатива методам, которые используют глухие посетители концертов, например, стоя близко к динамикам или держа воздушный шарик, чтобы почувствовать вибрации.

После того как жилеты стали пригодными для использования, разработавшая их команда использовала их в нескольких живых выступлениях. Их раздавали на концерте, где присутствовали полуглухие и полуслышащие зрители, проверяя их эффективность для обеих групп.

В другом случае жилеты были протестированы на глухой певице Мэнди Харви, чтобы помочь ей почувствовать музыку, которую она играет, и даже были протестированы известными музыкантами, такими как Фарелл.

Одно из последних применений жилетов было осуществлено австралийской продюсерской компанией Newmarket Collective. В сотрудничестве с Not Impossible они организовали мероприятие, посвященное тактильным ощущениям.

Мужчина в жилете, который транслирует музыку для людей с нарушениями слуха. Фото: NewMarket Collective

"Жилет, который мы использовали для этого перформанса, имеет так много разных зон, где вы чувствуете вибрации. В запястьях, локтях, плечах, груди, везде. Вы действительно можете почувствовать, как играют отдельные инструменты", — сказала директор The Newmarket Collective Кайли Дэвис.

Напомним, звезда 1990 года, лидер группы "Yurcash" Юрко Юрченко, попал в больницу. Во время благотворительного концерта у артиста пропал слух.