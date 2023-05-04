Вченим вдалося вилучити із знайденого кулону ДНК жінки, яка жила 25 тисяч років тому

Вчені проводять ДНК-тести. Фото: росЗМІ

Нещодавно дослідникам вдалося витягти ДНК зі стародавнього кулона, знайденого в Денисовій печері на півдні Сибіру. Кулон належав сибірській жінці, яка мешкала 25 тисяч років тому.

Про це пише Science Times.

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Дослідження було опубліковано в журналі Nature та описує нову техніку вилучення ДНК із давніх артефактів.

Кулон був у формі оленячого зуба та мав розмір нігтя великого пальця. Археологи знайшли кулон у 2019 році та одразу ж зрозуміли, що він може бути цінним для досліджень, оскільки містить ДНК. Денисова печера, де було знайдено кулон, була будинком для неандертальців, денісівців та сучасних людей. Це було підтверджено дослідженнями ДНК та скам'янілостей.

Як відзначає Live Science, зуби є найкращими об'єктами для вилучення ДНК через їх пористу структуру, яка дозволяє зберігати ДНК від поту та клітин шкіри. Тому кулон-артефакт є ідеальним об'єктом для тестування нової техніки вилучення ДНК.

Дослідники використали не інвазивний метод, який не пошкодив кулон, щоб витягти ДНК. Це було важливо, тому що кулон має історичну цінність і має бути збережений у своєму вихідному стані.

Кількість витягнутої ДНК виявилася значним, дослідники змогли отримати достатню кількість ДНК, щоб відрізнити людину від тварини. Це дуже важливо, тому що дозволяє встановити, хто був власником кулона.

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