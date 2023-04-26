Невідоме поховання в центрі Парижа: археологи знайшли некрополь II століття
В центральній частині французької столиці археологи знайшли раніше невідоме поховання.
Про результати розкопок повідомляє Національний інститут охоронних археологічних досліджень (Inrap).
Французькі археологи відкрили раніше невідоме поховання часів античного міста Лютеція.
Ділянка старовинного некрополя не була порушена численними будівельними роботами і збереглася в незмінному вигляді.
При проведенні розкопок дослідники виявили 50 поховань, глобально датованих II століттям н.е.
На стародавньому кладовищі знайдені останки чоловіків, жінок і дітей. Близько половини поховань містять різні похоронні приналежності. Серед них, наприклад, керамічні або скляні судини, елементи прикрас і одягу.
Нагадаємо, на території Франції група археологів знайшла давній храм римського бога війни Марса, який датується першим століттям до нашої ери. На території храму дослідники знайшли багато різних елементів, а також речей та предметів.