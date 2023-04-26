Невідоме поховання в центрі Парижа: археологи знайшли некрополь II століття

Проведення розкопок на місці стародавнього некрополя. Фото: Inrap

В центральній частині французької столиці археологи знайшли раніше невідоме поховання.

Про результати розкопок повідомляє Національний інститут охоронних археологічних досліджень (Inrap).

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Ділянка старовинного некрополя не була порушена численними будівельними роботами і збереглася в незмінному вигляді.

Проведення розкопок на місці стародавнього некрополя. Фото: Inrap

При проведенні розкопок дослідники виявили 50 поховань, глобально датованих II століттям н.е.

Проведення розкопок на місці стародавнього некрополя. Фото: Inrap

На стародавньому кладовищі знайдені останки чоловіків, жінок і дітей. Близько половини поховань містять різні похоронні приналежності. Серед них, наприклад, керамічні або скляні судини, елементи прикрас і одягу.

Проведення розкопок на місці стародавнього некрополя. Фото: Inrap

Нагадаємо, на території Франції група археологів знайшла давній храм римського бога війни Марса, який датується першим століттям до нашої ери. На території храму дослідники знайшли багато різних елементів, а також речей та предметів.