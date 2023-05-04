Ученым удалось изъять из найденного кулона ДНК женщины, жившей 25 тысяч лет назад

Ученые проводят ДНК-тесты. Фото: росСМИ

Недавно исследователям удалось извлечь ДНК из древнего кулона, найденного в Денисовой пещере на юге Сибири. Кулон принадлежал сибирской женщине, которая жила 25 тысяч лет назад.

Об этом пишет Science Times.

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Исследование было опубликовано в журнале Nature и описывает новую технику извлечения ДНК из древних артефактов.

Кулон был в форме оленьего зуба и имел размер ногтя большого пальца. Археологи нашли кулон в 2019 году и сразу же поняли, что он может быть ценным для исследований, поскольку содержит ДНК. Денисова пещера, где был найден кулон, была домом для неандертальцев, денисовцев и современных людей. Это было подтверждено исследованиями ДНК и окаменелостей.

Как отмечает Live Science, зубы являются лучшими объектами для извлечения ДНК из-за их пористой структуры, которая позволяет сохранять ДНК от пота и клеток кожи. Из-за этого кулон-артефакт является идеальным объектом для тестирования новой техники извлечения ДНК.

Исследователи использовали не инвазивный метод, который не повредил кулон, чтобы извлечь ДНК. Это было важно, потому что кулон имеет историческую ценность и должен быть сохранен в своем исходном состоянии.

Количество извлеченной ДНК оказалась внушительным, исследователи смогли получить достаточное количество ДНК, чтобы отличить человека от животного. Это очень важно, потому что позволяет установить, кто был владельцем кулона.

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