Вчені з'ясували, що могло стати головною причиною смерті Клеопатри

Єгипетські археологи. Ілюстративне фото: AP Photo / Amr Nabil

Науковці провели дослідження щодо отруйних змій, які жили за часів стародавніх цивілізацій. Про цих тварин було описано у давньоєгипетському папірусі. Як виявилося, у країні фараонів жило набагато більше різноманітних змій, ніж собі могло уявити людство. Тому причиною смерті Клеопатри, швидше за все, може бути саме укус однієї із них.

Про це пише StudyFinds.

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Такий факт стає поясненням того, чому єгипетські автори так переживали через лікування зміїних укусів.

"Наприклад, у давньоєгипетському документі під назвою "Бруклінський папірус", який датується приблизно 660-330 роками до нашої ери, але, ймовірно, є копією набагато давнішого документа, перераховуються різні види змій, відомі на той час, наслідки їхніх укусів і лікування", — йдеться у матеріалі.

Велика змія Апофіса

Також у папірусі описують божество, яке пов'язане зі змією. Йдеться про укус "великої змії Апофіса", який спричиняв швидку смерть. Відомо, що це бог, який прийняв форму змії.

Зображення Апопа (Апофіса) у давньоєгипетському настінному живописі. Фото: StudyFinds

"Читачів також попередили, що ця змія мала не два звичайних ікла, а чотири, що все ще є рідкісною рисою для змії сьогодні", — додали у повідомленні.

В Бруклінському папірусі описується 37 видів отруйних змій. На сьогодні на території Єгипту мешкає набагато менше таких видів.

Подібна змія сучасності

Зазначається, що наразі сучасною змією, яка може мати чотири ікла, є бумсланг, яку зараз можна зустріти лише понад 650 км на південь від сучасного Єгипту.

"Її отрута може викликати у жертви кровотечу з усіх отворів і викликати смертельний крововилив у мозок", — попередили вчені.

Змія бумсланг. Фото: pikabu

Дослідники з'ясували, що бумсланг раніше міг жити вздовж узбережжя Червоного моря там, де територія чотири тисячі років була частиною Єгипту.

Зникнення змій

Проте з того часу багато, що змінилося, тому деякі види змій все ж зникли, наприклад, через висихання клімату та опустелювання.

"У долині Нілу та вздовж узбережжя, наприклад, землеробство та зрошення могли уповільнити висихання та дозволити багатьом видам зберегтися в історичні часи. Це означає, що в Єгипті за часів фараонів могло бути багато інших отруйних змій, яких ми знаємо лише з інших місць", — зауважили вчені.

Мета дослідження

У матеріалі додали, що таке дослідження доводить, що наскільки стародавні тексти можуть поєднуватися із сучасними технологіями. Навіть неточна інформація, яка була записана у стародавні часи, може стати дуже інформативною.

"Моделювання давніх ареалів сучасних видів може багато чому навчити нас про те, як екосистеми наших предків змінилися внаслідок зміни навколишнього середовища. Ми можемо використовувати цю інформацію, щоб зрозуміти вплив їхньої взаємодії з дикою природою навколо них", — підсумували науковці.

Нагадаємо, завдяки штучному інтелекту (ШІ) тепер можна дізнатися, як звучали голоси людей у давнину, коли вони розмовляли. YouTube-канал Equator AI зібрав серію відеороликів, які демонструють різні стародавні мови, такі як давньоанглійська, аккадська, шумерська та давньокитайська.