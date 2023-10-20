Ученые выяснили, что могло стать главной причиной смерти Клеопатры

Египетские археологи. Иллюстративное фото: AP Photo / Amr Nabil

Ученые провели исследования относительно ядовитых змей, живших во времена древних цивилизаций. Об этих животных было описано в древнеегипетском папирусе. Как оказалось, в стране фараонов жило гораздо больше разнообразных змей, чем могло себе представить человечество. Поэтому причиной смерти Клеопатры, скорее всего, может быть именно укус одной из них.

Об этом пишет StudyFinds.

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Такой факт становится объяснением того, почему египетские авторы так переживали из-за лечения змеиных укусов.

"Например, в древнеегипетском документе под названием "Бруклинский папирус", который датируется примерно 660-330 годами до нашей эры, но, вероятно, является копией гораздо более древнего документа, перечисляются различные виды змей, известные в то время последствия их укусов и лечения", — говорится в материале.

Большая змея Апофиса

Также в папирусе описывают божество, связанное со змеей. Речь идет об укусе "великой змеи Апофиса", который приводил к скорой смерти. Известно, что это бог, принявший форму змеи.

Изображение Апопа (Апофиса) в древнеегипетской настенной живописи. Фото: StudyFinds

"Читателей также предупредили, что эта змея имела не два обычных клыка, а четыре, которые все еще являются редкой чертой для змеи сегодня", — добавили в сообщении.

В Бруклинском папирусе описывается 37 видов ядовитых змей. На сегодняшний день на территории Египта обитает гораздо меньше таких видов.

Подобная змея современности

Отмечается, что современной змеей, которая может иметь четыре клыка, является бумсланг, которую сейчас можно встретить только более 650 км к югу от современного Египта.

"Ее яд может вызвать у жертвы кровотечение из всех отверстий и вызвать смертельное кровоизлияние в мозг", — предупредили ученые.

Змея бумсланг. Фото: pikabu

Исследователи выяснили, что бумсланг раньше мог жить вдоль побережья Красного моря там, где территория четыре тысячи лет была частью Египта.

Исчезновение змей

Однако с тех пор многое изменилось, поэтому некоторые виды змей все же исчезли, например, из-за высыхания климата и опустынивания.

"В долине Нила и вдоль побережья, например, земледелие и орошение могли замедлить высыхание и позволить многим видам сохраниться в исторические времена. Это значит, что в Египте во времена фараонов могло быть много других ядовитых змей, которых мы знаем только из других мест", — заметили ученые.

Цель исследования

В материале добавили, что такое исследование доказывает, что насколько древние тексты могут сочетаться с современными технологиями. Даже неточная информация, записанная в древние времена, может стать очень информативной.

"Моделирование древних ареалов современных видов может многому научить нас о том, как экосистемы наших предков изменились вследствие изменения окружающей среды. Мы можем использовать эту информацию, чтобы понять влияние их взаимодействия с дикой природой вокруг них", — подытожили ученые.

Напомним, благодаря искусственному интеллекту (ШИ) теперь можно узнать, как звучали голоса людей в древности, когда они разговаривали. YouTube-канал Equator AI собрал серию видеороликов, демонстрирующих разные древние языки, такие как древнеанглийский, аккадский, шумерский и древнекитайский.