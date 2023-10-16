Прорив в медицині: вчені вперше пояснили причину метастаз раку молочної залози

Вчені у лабораторії. Фото: REUTERS

У 70% людей, які хворіють раком молочної залози, хвороба може згодом уражати хребет та кістки. Вченим вдалося з'ясувати, що основна причина криється у стовбурових клітинах хребців.

Дослідження було оприлюднене у виданні Science News.

Читайте також:

Невтішна статистика

Відомо, що 70% людей з метастатичним раком молочної залози часом з'являється нове ускладнення — рак кісток.

З кісток скелета ракові клітини переважно поширюються на хребці. Для таких пацієнтів метастази в хребті є одним із найпоширеніших ускладнень ускладнень.

"Пухлини, які вкорінюються в хребті, можуть розчавити спинний мозок, у якому розташовані нервові пучки, важливі для відчуття та руху тіла. Такі пошкодження можуть перешкоджати здатності людей ходити та контролювати свій сечовий міхур і кишечник, а також скоротити тривалість їхнього життя", — йдеться у виданні.

В чому причина

Про те, що деякі види раку переважно вражають хребет було відомо вже давно, але ніхто з дослідників не міг пояснити причину метастазування.

У виданні йдеться, що все криється у нових стовбурових клітинах хребта, а саме у речовині, яка знаходиться всередині. Вона направляж ракові клітини в кістки хребців.

"Це великий прогрес у нашому розумінні метастазів у кістках", — кажуть вчені.

Деталі дослідження

Для свого дослідження вчені використовували популяцію стовбурових клітин із хребців мишей.

Команда дослідників трансплантувала спинальні стовбурові клітини в одну задню ногу миші, а стовбурові клітини довгих кісток — в іншу. Кожен трансплантант утворював мініатюрні кістки. Паралельно фахівці ввели клітини раку молочної залози мишам та спостерігали за тим, як вони поширюватимуться.

" Клітини подорожували до маленького хребця майже вдвічі частіше, ніж до маленької довгої кістки", — каже один з вчених про результати дослідження.

Відтак, вчені дійшли висновку, що спинномозкові стовбурові клітини у людей та мишей містять білок під назвою MFGE8. Він діє як збудник пухлини, спонукаючи її поширюватися далі.

"Білок може бути не єдиним чинником, але він важливий у переміщенні пухлинних клітин до хребта", — додають вчені.

Нагадаємо, дослідникам Оксфордського університету вдалося надрукувати нервові клітини на 3D-принтері. Це вони зробили вперше.

Додамо, раніше у Оксфорді розробили вакцину проти малярії. Науковцям вдалося збільшити рівень її ефективності до 75%.