Прорив в медицині: вчені вперше пояснили причину метастаз раку молочної залози
У 70% людей, які хворіють раком молочної залози, хвороба може згодом уражати хребет та кістки. Вченим вдалося з'ясувати, що основна причина криється у стовбурових клітинах хребців.
Дослідження було оприлюднене у виданні Science News.
Невтішна статистика
Відомо, що 70% людей з метастатичним раком молочної залози часом з'являється нове ускладнення — рак кісток.
З кісток скелета ракові клітини переважно поширюються на хребці. Для таких пацієнтів метастази в хребті є одним із найпоширеніших ускладнень ускладнень.
"Пухлини, які вкорінюються в хребті, можуть розчавити спинний мозок, у якому розташовані нервові пучки, важливі для відчуття та руху тіла. Такі пошкодження можуть перешкоджати здатності людей ходити та контролювати свій сечовий міхур і кишечник, а також скоротити тривалість їхнього життя", — йдеться у виданні.
В чому причина
Про те, що деякі види раку переважно вражають хребет було відомо вже давно, але ніхто з дослідників не міг пояснити причину метастазування.
У виданні йдеться, що все криється у нових стовбурових клітинах хребта, а саме у речовині, яка знаходиться всередині. Вона направляж ракові клітини в кістки хребців.
"Це великий прогрес у нашому розумінні метастазів у кістках", — кажуть вчені.
Деталі дослідження
Для свого дослідження вчені використовували популяцію стовбурових клітин із хребців мишей.
Команда дослідників трансплантувала спинальні стовбурові клітини в одну задню ногу миші, а стовбурові клітини довгих кісток — в іншу. Кожен трансплантант утворював мініатюрні кістки. Паралельно фахівці ввели клітини раку молочної залози мишам та спостерігали за тим, як вони поширюватимуться.
"Клітини подорожували до маленького хребця майже вдвічі частіше, ніж до маленької довгої кістки", — каже один з вчених про результати дослідження.
Відтак, вчені дійшли висновку, що спинномозкові стовбурові клітини у людей та мишей містять білок під назвою MFGE8. Він діє як збудник пухлини, спонукаючи її поширюватися далі.
"Білок може бути не єдиним чинником, але він важливий у переміщенні пухлинних клітин до хребта", — додають вчені.
Нагадаємо, дослідникам Оксфордського університету вдалося надрукувати нервові клітини на 3D-принтері. Це вони зробили вперше.
Додамо, раніше у Оксфорді розробили вакцину проти малярії. Науковцям вдалося збільшити рівень її ефективності до 75%.
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