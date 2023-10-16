Прорыв в медицине: ученые впервые объяснили причину метастаз рака молочной железы

Ученые в лаборатории. Фото: REUTERS

У 70% людей, больных раком молочной железы, болезнь может впоследствии поражать позвоночник и кости. Ученым удалось выяснить, что основная причина кроется в стволовых клетках позвонков.

Исследование было опубликовано в издании Science News.

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Известно, что у 70% людей с метастатическим раком молочной железы часто появляется новое осложнение — рак костей.

Из костей скелета раковые клетки преимущественно распространяются на позвонки. Для таких пациентов метастазы в позвоночнике являются одним из наиболее распространенных осложнений.

"Укорачивающиеся в позвоночнике опухоли могут раздавить спинной мозг, в котором расположены нервные пучки, важные для ощущения и движения тела. Такие повреждения могут препятствовать способности людей ходить и контролировать свой мочевой пузырь и кишечник, а также сократить продолжительность их жизни", — говорится в издании.

В чем причина

О том, что некоторые виды рака преимущественно поражают позвоночник было известно уже давно, но никто из исследователей не мог объяснить причину метастазирования.

В издании говорится, что все кроется в новых стволовых клетках позвоночника, а именно в находящемся внутри веществе. Оно направляет раковые клетки в кости позвонков.

"Это большой прогресс в нашем понимании метастазов в костях", — говорят ученые.

Детали исследования

Для своего исследования ученые использовали популяцию стволовых клеток из позвонков мышей.

Команда исследователей трансплантировала спинальные стволовые клетки в одну заднюю ногу мыши, а стволовые клетки длинных костей — в другую. Каждый трансплантат образовывал миниатюрные кости. Параллельно специалисты ввели клетки рака молочной железы мышам и наблюдали за тем, как они будут распространяться.

" Клетки путешествовали к маленькому позвонку почти вдвое чаще, чем к маленькой длинной кости", — говорит один из ученых о результатах исследования.

Ученые пришли к выводу, что спинномозговые стволовые клетки у людей и мышей содержат белок под названием MFGE8. Он действует как возбудитель опухоли, побуждая ее распространяться дальше.

"Белок может быть не единственным фактором, но он важен в перемещении опухолевых клеток в позвоночник", — добавляют ученые.

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