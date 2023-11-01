Прорив у лікуванні раку — вчені розробили нові методи терапії трьох видів захворювання

Клітини раку. Фото: Pexels

Учені розробили новий точний метод боротьби з раком. У своєму новому дослідженні їм вдалося домогтися неймовірної точності та ефективності в боротьбі з раком, проникнувши углиб мутованих клітин захворювання.

Про це повідомляє Медична школа Університету Дьюка.

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Нові методи лікування раку

Наразі лікування смертельної хвороби раку має у собі безліч ризиків і побічних ефектів. Результати дослідження, проведеного в Медичній школі Університету Дьюка, є потенційним проривом у боротьбі з раком, який обіцяє бути більш точним і менш руйнівним для здорових клітин.

Таке дослідження провів дослідник-імунолог доктор Хосе Рамон Конехо-Гарсіа. Воно присвячене використанню димерних IgA (dIgA) антитіл для впливу на молекули, що сприяють розвитку пухлини, усередині ракових клітин. Йдеться також про тіла, які не піддаються іншим методам лікування.

Антитіла dIgA можуть специфічно впливати на мутації, пов'язані з PIGR — білком, присутнім у більшості ракових клітин. Одна з мутацій, KRAS G12D, яка спричиняє агресивні форми раку, може бути зупинена цим антитілом у процесі росту. Це називається трансцитозом.

Використання антитіла для боротьби з різними видами раку

В результаті дослідження вчені довели, що антитіло dIgA здатне досягати мутацій всередині клітин. Донедавна це було складним завданням для дослідників.

Під час випробувань на мишах з раком легень і товстій кишці було виявлено зниження росту пухлини під час використання цього антитіла. Це перевершує результати сучасних клінічних методів лікування.

"Такий підхід дає змогу точно впливати на пухлинні клітини, виганяючи з них молекули, що сприяють розвитку пухлини, і у такий спосіб запобігаючи її зростанню. Антитіло може бути використане для лікування цілого спектра агресивних раків, включно з раком яєчників, товстої кишки і легенів", — вважає імунолог Конехо-Гарсіа.

Наразі команда дослідників допрацьовує антитіло для подальших клінічних випробувань.

Отримані результати є частиною галузі імунотерапії, яка спрямована на використання імунної системи організму для лікування раку. Інші методи лікування, такі як інгібітори PD-1 і CAR T-клітини, також демонструють значні перспективи.

Нагадаємо, для того, аби вилікувати найпоширеніші дитячі інфекції, використовують антибіотики. Проте, за дослідженнями вчених, вони є вже не такими ефективними через антибіотикорезистентність.