Прорыв в лечении рака — ученые разработали новые методы терапии трех видов заболевания

Клетки рака. Фото: Pexels

Ученые разработали новый точный метод борьбы с раком. В своем новом исследовании им удалось добиться невероятной точности и эффективности в борьбе с раком, проникнув в глубину мутированных клеток заболевания.

Об этом сообщает Медицинская школа Университета Дьюка.

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В настоящее время лечение смертельной болезни рака имеет в себе множество рисков и побочных эффектов. Результаты исследования, проведенного в Медицинской школе Университета Дьюка, представляют собой потенциальный прорыв в борьбе с раком, который обещает быть более точным и менее разрушительным для здоровых клеток.

Такое исследование провел исследователь-иммунолог доктор Хосе Рамон Конехо Гарсиа. Оно посвящено использованию димерных IgA (dIgA) антител для воздействия на молекулы, способствующие развитию опухоли внутри раковых клеток. Речь идет также о телах, не поддающихся другим методам лечения.

Антитела dIgA могут специфически влиять на мутации, связанные с PIGR-белком, присутствующим в большинстве раковых клеток. Одна из мутаций, KRAS G12D, вызывающая агрессивные формы рака, может быть остановлена этим антителом в процессе роста. Это называется трансцитозом.

Использование антител для борьбы с разными видами рака

В результате исследования ученые доказали, что антитело dIgA способно достигать мутаций внутри клеток. До недавнего времени это было сложной задачей для исследователей.

Во время испытаний на мышах с раком легких и толстой кишке было обнаружено снижение роста опухоли при использовании этого антитела. Это превосходит результаты современных клинических методов лечения.

"Такой подход позволяет точно влиять на клетки опухоли, изгоняя из них молекулы, способствующие развитию опухоли, и таким образом предотвращая ее рост. Антитело может быть использовано для лечения целого спектра агрессивных раков, включая рак яичников, толстой кишки", — считает иммунолог Конехо-Гарсиа.

В настоящее время команда исследователей дорабатывает антитело для дальнейших клинических испытаний.

Полученные результаты являются частью области иммунотерапии, направленной на использование иммунной системы организма для лечения рака. Другие методы лечения, такие как ингибиторы PD-1 и CAR T-клетки также демонстрируют значительные перспективы.

Напомним, для того чтобы вылечить самые распространенные детские инфекции, используют антибиотики. Однако по исследованиям ученых, они уже не столь эффективны из-за антибиотикорезистентности.