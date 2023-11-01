Вчені розповіли про неефективність антибіотиків, які лікують інфекції у дітей

Мама доглядає за дитиною, яка хворіє. Ілюстративне фото: ОН Клінік

Для того, аби вилікувати найпоширеніші дитячі інфекції, використовують антибіотики. Проте, як виявилось, вони є вже не такими ефективними через антибіотикорезистентність.

Про це повідомляє Newsmax Health.

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Що кажуть науковці

За словами дослідників, необхідно оновити глобальні рекомендації для застосування антибіотиків та щодо розробки нових ліків, які призначені для дітей молодшого віку.

Своєю чергою доктор, провідний науковий співробітник Інституту інфекційних захворювань Сіднейського університету і автор дослідження Фібі Вільямс наголосила, що наразі зростає проблема антибіотикорезистентності.

За її словами, ситуація стає більш критичною, ніж на це очікували. Також вона зауважила на необхідності пошуку нових рішень, аби боротися зі зростаючою кількістю інфекцій із множинною лікарською стійкістю. З цією проблемою найбільше стикаються в таких регіонах, як Південно-Східна Азія, а також Індонезія та Філіппіни. Там багато дітей помирає через інфекції, які не виліковуються внаслідок резистентності.

При яких хворобах антибіотики можуть бути неефективними

За інформацією дослідження, ті антибіотики, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), мають ефективність менше 50% при основних дитячих інфекціях, серед яких:

пневмонія;

сепсис;

менінгіт.

Реакція ВООЗ на дослідження

Водночас у ВООЗ визнали стійкість до протимікробних препаратів одним з головних небезпечних чинників для здоров'я.

За статистикою, серед трьох мільйонів новонароджених дітей у світі, які кожного року хворіють на сепсис, 570 тисяч помирають. Часто головною причиною є проблеми зі стійкістю до антибіотиків.

Які саме антибіотики мають проблеми зі стійкістю у дітей

Як стало відомо, антибіотики цефтриаксон і гентаміцин наразі є ефективними в меншій кількості випадків сепсису і менінгіту і в новонароджених, і в дітей старшого віку.

Зазначається, що дослідження було зроблено на основі інформації 86 досліджень, де розглядалося понад 6 600 видів бактерій з 11 країн.

Вирішення проблеми

Наразі доктор Вільямс досліджує застосування старого антибіотика фосфоміцину для того, аби боротися з інфекціями.

Крім того, разом з ВООЗ вона працює над тим, аби вчасно забезпечувати доступ до ефективних антибіотиків для дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві за 43-й тиждень поточного року зареєстровано 12 992 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на коронавірус. За поточний тиждень на нього захворіли 868 осіб, зокрема 59 дітей до 17 років.