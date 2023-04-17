Повітряні кулі для наукових досліджень часто плутають зі шпигунством: вчені стурбовані

Повітряна куля на фоні зоряного неба. Фото: Google

Повітряні кулі не тільки використовують для романтичних подорожей в небесах, їх ще й запускають в космос для різноманітних досліджень. Вони займають важливе місце в науці, оскільки допомагають у вивченні фізики, хімії атмосфери, астрономії та навіть тестування технологій для космічних місій.

Про це повідомляє Science News.

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Видання зазначає, що повітряні кулі є надзвичайно важливими в дослідженнях, адже допомагають зібрати купу важливих даних.

Наприклад, інформація, зібрана повітряними кулями, допомогла виявити, що Всесвіт геометрично плоский, що нижні шари атмосфери Землі підіймаються через зміну клімату та як дим лісових пожеж впливає на озоновий шар.

Повітряні кулі для шпигунства

Однак трапляються випадки, коли при виявленні повітряної кулі люди думають зовсім не про науку, а про шпигунство.

Так, на початку цього року Сполучені Штати збили кілька об'єктів високо над країною, один з яких, як стверджується, був повітряною кулею спостереження з Китаю. Інші, ймовірно, "пов’язані з приватними компаніями, рекреаційними чи дослідницькими установами, які вивчають погоду чи проводять інші наукові дослідження", як зазначив президент США Джо Байден.

Деякі вчені стурбовані зростанням занепокоєння з приводу шпигунства, оскільки це може вплинути на те, чи зможе повітряна куля виконати свою місію та повернутися хоча б із чимось до дослідників.

Нагадаємо, що Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що поблизу Землі у сьогодні, 17 квітня, пролетить астероїд 2023 GM. Довжина космічного об'єкта становить понад 100 метрів.