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Вчені винайшли новий метод діагностики хвороби Паркінсона: крок на шляху до лікування

17 квітня 2023 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені винайшли новий метод діагностики хвороби Паркінсона: крок на шляху до лікування
Дівчина тримає в руках білу чашку. Ілюстративне фото: Unsplash/CC0 Public Domain
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідження з використанням нової методики тестування на хворобу Паркінсона підтвердило, що певний білок накопичується в мозку більшості пацієнтів, які страждають на це захворювання. Нова технологія може потенційно "змінити правила гри".

Про це повідомляє Medical Xpress.

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Симптоми хвороби Паркінсона

За даними ВООЗ, хвороба Паркінсона друга за поширеністю нейродегенеративна хвороба після хвороби Альцгеймера, і вражає понад 8,5 млн людей у ​​світі.

Хвороба Паркінсона не лікується, її також не можна діагностувати попередньо. Зазвичай, її виявляють лікарі вже після перших симптомів: неконтрольовані рухи, такі як тремтіння, а також розлади сну та психічного здоров’я. Симптоми з часом посилюються, тому пацієнтам може бути важко ходити чи говорити.

Діагностика хвороби Паркінсона

Нове дослідження, опубліковане в журналі Lancet Neurology, використовує техніку ампліфікації та аналізу кластерів крихітного білка, що накопичується в мозку хворих на Паркінсона.

До експерименту було залучено понад 1100 осіб, яких поділили на 3 групи — хворі на Паркінсона, ті, що перебувають у зоні ризику та здорові. В учасників були взяті зразки цереброспінальної рідини, яка міститься в головному та спинному мозку.

Техніка підтвердила хворобу Паркінсона у 88% тих, у кого вона була діагностована. Однак методика тестування виявилася менш успішною для тих, у кого є ген LRRK2, що пов'язаний із певними формами захворювання Паркінсона — лише 68 % діагностованих пацієнтів.

Лікування хвороби Паркінсона

Однак тестування діагностики хвороби Паркінсона ще далеке від ідеального. Вчені планують з'ясувати, чи можна тестувати зразки крові, оскільки їх дістати легше, ніж спинномозкову рідину.

Дослідники запевняють, що нова методика тестування на хворобу Паркінсона "може мати серйозні наслідки для лікування захворювання, адже дозволить виявити хворобу на ранніх стадіях".

Нагадаємо, що вчені винайшли новий революційний тест, який здатний діагностувати ВІЛ, гепатит В та гепатит С лише по одній краплі крові. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає ліквідацію всіх трьох вірусів до 2030 року однією із ключових стратегій глобальної охорони здоров'я.

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