Ученые изобрели новый метод диагностики болезни Паркинсона: шаг на пути к лечению

Девушка держит в руках белую чашку. Иллюстративное фото: Unsplash/CC0 Public Domain

Исследование с использованием новой методики тестирования болезни Паркинсона подтвердило, что определенный белок накапливается в мозгу большинства пациентов, страдающих этим заболеванием. Новая технология может потенциально "изменить правила игры".

Об этом сообщает Medical Xpress.

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Симптомы болезни Паркинсона

По данным ВОЗ, болезнь Паркинсона вторая по распространенности нейродегенеративной болезни после болезни Альцгеймера, и поражает более 8,5 млн человек в мире.

Болезнь Паркинсона не лечится, ее также нельзя диагностировать предварительно. Обычно ее обнаруживают врачи уже после первых симптомов: неконтролируемые движения, такие как дрожь, а также расстройства сна и психического здоровья. Симптомы с течением времени усиливаются, поэтому пациентам может быть тяжело ходить или говорить.

Диагностика болезни Паркинсона

Новое исследование, опубликованное в журнале Lancet Neurology, использует технику амплификации и анализа кластеров крохотного белка, накапливающегося в мозгу больных Паркинсоном.

К эксперименту было вовлечено более 1100 человек, которых разделили на 3 группы — больные Паркинсоном, находящиеся в зоне риска и здоровые. В участников были взяты образцы цереброспинальной жидкости, содержащейся в головном и спинном мозге.

Техника подтвердила болезнь Паркинсона у 88% тех, у кого она была диагностирована. Однако методика тестирования оказалась менее успешной для тех, у кого есть ген LRRK2, связанный с определенными формами заболевания Паркинсона — всего 68% диагностированных пациентов.

Лечение болезни Паркинсона

Однако тестирование диагностики болезни Паркинсона еще далеко от идеального. Ученые планируют выяснить, можно ли тестировать образцы крови, поскольку их получить легче, чем спинномозговую жидкость.

Исследователи уверяют, что новая методика тестирования болезни Паркинсона "может иметь серьезные последствия для лечения заболевания, ведь позволит выявить болезнь на ранних стадиях".

Напомним, что ученые изобрели новый революционный тест, способный диагностировать ВИЧ, гепатит В и гепатит С только по одной капле крови. Всемирная организация здравоохранения считает ликвидацию всех трех вирусов к 2030 году одной из ключевых стратегий глобального здравоохранения.