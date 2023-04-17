Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Наука arrow Воздушные шары для научных исследований часто путают со шпионажем: ученые обеспокоены arrow

Воздушные шары для научных исследований часто путают со шпионажем: ученые обеспокоены

17 апреля 2023 03:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушные шары для научных исследований часто путают со шпионажем: ученые обеспокоены
Воздушный шар на фоне звездного неба. Фото: Google
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушные шары не только используются для романтических путешествий в небесах, их еще и запускают в космос для различных исследований. Они занимают важное место в науке, потому что помогают в изучении физики, химии атмосферы, астрономии и даже тестирования технологий для космических миссий.

Об этом сообщает Science News.

Читайте также:

Многофункциональность воздушных шаров

Издание отмечает, что воздушные шары чрезвычайно важны в исследованиях, ведь помогают собрать кучу важных данных.

Например, информация, собранная воздушными шарами, помогла обнаружить, что Вселенная геометрически плоская, что нижние слои атмосферы Земли поднимаются из-за изменения климата и как дым лесных пожаров влияет на озоновый слой.

Воздушные шары для шпионажа

Однако бывают случаи, когда при обнаружении воздушного шара люди думают совсем не о науке, а о шпионаже.

Так, в начале этого года Соединенные Штаты сбили несколько объектов высоко над страной, один из которых, как утверждается, был воздушным шаром наблюдения из Китая. Другие, вероятно, "связаны с частными компаниями, рекреационными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования", как отметил президент США Джо Байден.

Некоторые ученые обеспокоены ростом беспокойства по поводу шпионажа, поскольку это может повлиять на то, сможет ли воздушный шар выполнить свою миссию и вернуться хотя бы с чем-нибудь к исследователям.

Напомним, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что вблизи Земли сегодня, 17 апреля, пролетит астероид 2023 GM. Длина космического объекта составляет более 100 метров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB