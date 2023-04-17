Воздушные шары для научных исследований часто путают со шпионажем: ученые обеспокоены

Воздушный шар на фоне звездного неба. Фото: Google

Воздушные шары не только используются для романтических путешествий в небесах, их еще и запускают в космос для различных исследований. Они занимают важное место в науке, потому что помогают в изучении физики, химии атмосферы, астрономии и даже тестирования технологий для космических миссий.

Об этом сообщает Science News.

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Многофункциональность воздушных шаров

Издание отмечает, что воздушные шары чрезвычайно важны в исследованиях, ведь помогают собрать кучу важных данных.

Например, информация, собранная воздушными шарами, помогла обнаружить, что Вселенная геометрически плоская, что нижние слои атмосферы Земли поднимаются из-за изменения климата и как дым лесных пожаров влияет на озоновый слой.

Воздушные шары для шпионажа

Однако бывают случаи, когда при обнаружении воздушного шара люди думают совсем не о науке, а о шпионаже.

Так, в начале этого года Соединенные Штаты сбили несколько объектов высоко над страной, один из которых, как утверждается, был воздушным шаром наблюдения из Китая. Другие, вероятно, "связаны с частными компаниями, рекреационными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования", как отметил президент США Джо Байден.

Некоторые ученые обеспокоены ростом беспокойства по поводу шпионажа, поскольку это может повлиять на то, сможет ли воздушный шар выполнить свою миссию и вернуться хотя бы с чем-нибудь к исследователям.

Напомним, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что вблизи Земли сегодня, 17 апреля, пролетит астероид 2023 GM. Длина космического объекта составляет более 100 метров.