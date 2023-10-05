Нобелівську премію з літератури отримав письменник Йон Фоссе

Норвезький письменник Йон Фоссе. Фото: NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS

Нобелівську премію з літератури 2023 року отримав норвезький письменник Йон Фоссе. Прозаїк, поет та один із найпопулярніших світових драматургів є лауреатом багатьох міжнародних винагород. Фоссе визнаний одним зі 100 живих геніїв.

Про це повідомляє The Nobel Prize.

Читайте також:

Нобелівська премія з літератури

Нобелівський комітет присудив премію Йону Фоссе "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

Творчість письменника охоплює різноманітні жанри та складається з великої кількості п’єс, романів, поетичних збірок, есе, дитячих книжок, а також перекладів.

"Хоча сьогодні він є одним із найбільш популярних драматургів у світі, він також стає все більш визнаним завдяки своїй прозі", — йдеться в заяві.

Норвезький письменник Йон Фоссе. Фото: nobelprize.org

Йон Фоссе: що про нього відомо

Письменник народився в 1959 році. Його дитинство пройшло на невеликій фермі в Страндебармі в норвезькому регіоні Хардангер.

Вже в 12 років Фоссе почав писати перші вірші. Ще одним його захопленням були танці. Він ходив до гуртка під назвою "Rocking Chair". Також з юного віку Фоссе грав на скрипці та писав музичні твори.

Перший роман письменник написав у 1983 році. Це був Raudt, svart ("Червоний, чорний"). Однак своїм справжнім літературним дебютом він вважає оповідання Han ("Він"), опубліковане в студентській газеті в 1981 році.

Протягом багатьох років Фоссе писав романи, п’єси, вірші, оповідання, нариси, книжки для дітей. Вони перекладені більш ніж 50 мовами. Також працював журналістом.

Серед його найвідоміших романів "Меланхолія I" та "Меланхолія II" про справжнього норвезького художника Ларса Гертервіга. Також це "Ранок і вечір" — про народження дитини та день її смерті через багато десятиліть.

Цього року виповнюється 40 років письменницької діяльності Фоссе. Навесні вийшов його останній роман Kvitleik ("Сяйво"). Він досліджує межу між життям і смертю.

Нагадаємо, Нобелівську премію з хімії отримали вчені Мунгі Бавенді (Массачусетський технологічний інститут), Луїс Брюс і росіянин Олексій Єкімов. Її було надано науковцям "за відкриття і синтез квантових точок".

Також ми писали, що у Нобелівському комітеті 3 жовтня оголосили лауреатів премії у сфері фізики. Її отримали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Анн Л'Ульє.