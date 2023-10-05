Нобелевскую премию по литературе получил писатель Йон Фоссе
Нобелевскую премию по литературе 2023 года получил норвежский писатель Йон Фоссе. Прозаик, поэт и один из самых популярных мировых драматургов является лауреатом многих международных наград. Фоссе признан одним из 100 живых гениев.
Об этом сообщает The Nobel Prize.
Нобелевская премия по литературе
Нобелевский комитет присудил премию Йону Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, выражающие несказанное".
Творчество писателя охватывает разнообразные жанры и состоит из множества пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг, а также переводов.
"Хотя сегодня он является одним из самых популярных драматургов в мире, он также становится все более признанным благодаря своей прозе", — говорится в заявлении.
Йон Фоссе: что о нем известно
Писатель родился в 1959 году. Его детство прошло на маленькой ферме в Страндебарме в норвежском регионе Хардангер.
Уже в 12 лет Фоссе начал писать первые стихи. Еще одним его увлечением были танцы. Он ходил в кружок под названием "Rocking Chair". Также с юных лет Фоссе играл на скрипке и писал музыкальные произведения.
Первый роман писатель написал в 1983 году. Это был Raudt, svart ("Красный, черный"). Однако своим настоящим литературным дебютом он считает рассказ Han ("Он"), опубликованный в студенческой газете в 1981 году.
В течение многих лет Фоссе писал романы, пьесы, стихи, рассказы, очерки, книги для детей. Они переведены на более чем 50 языков. Также работал журналистом.
Среди его самых известных романов "Меланхолия I" и "Меланхолия II" о настоящем норвежском художнике Ларсе Гертервиге. Также это "Утро и вечер" — о рождении ребенка и дне его смерти спустя многие десятилетия.
В этом году исполняется 40 лет писательской деятельности Фоссе. Весной вышел его последний роман Kvitleik ("Сияние"). Он исследует границу между жизнью и смертью.
Напомним, Нобелевскую премию по химии получили ученые Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луис Брюс и россиянин Алексей Екимов. Она была предоставлена ученым "за открытие и синтез квантовых точек".
Также мы писали, что в Нобелевском комитете 3 октября объявили лауреатов премии по физике. Ее получили ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.