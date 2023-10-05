Нобелевскую премию по литературе получил писатель Йон Фоссе

Норвежский писатель Йон Фоссе. Фото: NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS

Нобелевскую премию по литературе 2023 года получил норвежский писатель Йон Фоссе. Прозаик, поэт и один из самых популярных мировых драматургов является лауреатом многих международных наград. Фоссе признан одним из 100 живых гениев.

Об этом сообщает The Nobel Prize.

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Нобелевский комитет присудил премию Йону Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, выражающие несказанное".

Творчество писателя охватывает разнообразные жанры и состоит из множества пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг, а также переводов.

"Хотя сегодня он является одним из самых популярных драматургов в мире, он также становится все более признанным благодаря своей прозе", — говорится в заявлении.

Норвежский писатель Йон Фоссе. Фото: nobelprize.org

Йон Фоссе: что о нем известно

Писатель родился в 1959 году. Его детство прошло на маленькой ферме в Страндебарме в норвежском регионе Хардангер.

Уже в 12 лет Фоссе начал писать первые стихи. Еще одним его увлечением были танцы. Он ходил в кружок под названием "Rocking Chair". Также с юных лет Фоссе играл на скрипке и писал музыкальные произведения.

Первый роман писатель написал в 1983 году. Это был Raudt, svart ("Красный, черный"). Однако своим настоящим литературным дебютом он считает рассказ Han ("Он"), опубликованный в студенческой газете в 1981 году.

В течение многих лет Фоссе писал романы, пьесы, стихи, рассказы, очерки, книги для детей. Они переведены на более чем 50 языков. Также работал журналистом.

Среди его самых известных романов "Меланхолия I" и "Меланхолия II" о настоящем норвежском художнике Ларсе Гертервиге. Также это "Утро и вечер" — о рождении ребенка и дне его смерти спустя многие десятилетия.

В этом году исполняется 40 лет писательской деятельности Фоссе. Весной вышел его последний роман Kvitleik ("Сияние"). Он исследует границу между жизнью и смертью.

Напомним, Нобелевскую премию по химии получили ученые Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луис Брюс и россиянин Алексей Екимов. Она была предоставлена ученым "за открытие и синтез квантовых точек".

Также мы писали, что в Нобелевском комитете 3 октября объявили лауреатов премии по физике. Ее получили ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.