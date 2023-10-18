На Місяці біля стародавнього вулкана знайшли граніт і аномально гарячу зону

Поверхня Місяця навпроти планети Земля. Photo: Shutterstock

На зворотному боці Місяця біля кратера Комптон-Белкович дослідники виявили велику й аномально гарячу зону. Виявилося, що під поверхнею "ховається" брила стародавнього граніту, яка виділяє тепло. Їй щонайменше 3,5 млрд роки.

Ця порода є доказом типу вулканізму, який на Місяці раніше не знаходили. Подібний процес вчені спостерігали лише на Землі, повідомляє IFLScience з посиланням на дослідження в Nature.

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Команда дослідників використала комбінацію даних китайських і американських місячних орбітальних апаратів, щоб виявити цю тепловипромінювальну масу під поверхнею, виявивши вулканічний процес, якого раніше не бачили на супутнику планети Земля.

Китайські орбітальні апарати Chang'e 1 і Chang'e 2 знайшли тепло, приблизно у 20 разів вище середнього для місячних нагір'їв.

"Використовуючи прилад, який досліджує мікрохвильові випромінювання — довші за інфрачервоні — відправлені на Місяць на китайських орбітальних апаратах Chang'е 1 і 2, ми змогли скласти карту температур під поверхнею. Ми виявили, що один із цих ймовірних вулканів, відомий як Комптон-Белкович, світився на мікрохвильовому випромінюванні. Це означає, що він гарячий, не обов’язково на поверхні, як ви бачите в інфрачервоному випромінюванні, а під поверхнею", — розказав один із провідних дослідників доктор з Інституту планетарних наук Метт Зіглер.

Дистанційне виявлення місячного гранітного батоліту в Комптоні-Белковічі. Фото: Nature

Чому ця знахідка цікава для наукового світу?

Граніт не дуже поширена порода за межами Землі. На нашій планеті він утворюється глибоко під поверхнею, зазвичай під вулканом, де магма може охолонути й кристалізуватися.

Для виготовлення граніту необхідні певні умови:

вода;

висока температура;

зсув тектонічних плит, під час якого розплавлюється матеріал в корі планети.

Як розповідають науковці, раніше на Місяці існували цілі лавові поля та виверження. Проте, ніколи астрономи не знаходили більш традиційного вулкана, схожого на земний, як під кратером Комптон-Белкович.

За словами дослідників, ця знахідка — батоліт шириною 50 кілометрів. Батоліт — це різновид вулканічної породи, яка утворюється, коли лава піднімається в земну кору, але не виривається на поверхню.

Наявність такого великого гранітного родовища там, де ви його не очікуєте, свідчить про те, що на Місяці можуть бути й інші області, де можна знайти граніт. Можливо, і в інших місцях Сонячної системи.

Що ще вдалося дізнатися науковцям?

Дані показують 20-кілометрову поверхню, багату кремнієм, яка, на їх думку, є кальдерою цього стародавнього вулкана. Температура там на 10° C вища, ніж навколишнє середовище, але це не через магму під поверхнею — востаннє вулкан вивергався 3,5 мільярда років тому — це через радіоактивні елементи, які застрягли в скелях.

Регіон Комптон-Белкович відомий тим, що містить велику кількість торію – продукту радіоактивного розпаду. Дослідники кажуть, що це є доказом розвиненої магматичної водопровідної системи, яка набагато більша, ніж очікувалося, для Місяця.

Торієва аномалія Комптона-Белковича. Фото: researchgate.net

Вони додають, що граніт також може утворитись при екстремальних температурах. Однак питання щодо існування води у рідкому стані на супутнику Землі лишається без відповіді.

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