На Луне у древнего вулкана обнаружили гранит и аномально горячую зону

Поверхность Луны напротив планеты Земля. Photo: Shutterstock

На обратной стороне Луны у кратера Комптон-Белкович исследователи обнаружили обширную и аномально горячую зону. Оказалось, что под поверхностью "прячется" глыба древнего гранита, выделяющая тепло. Ей не менее 3,5 млрд. лет.

Эта порода является доказательством типа вулканизма, которое на Луне раньше не находили. Подобный процесс ученые наблюдали только на Земле, сообщает IFLScience со ссылкой на исследования в Nature.

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Команда исследователей использовала комбинацию данных китайских и американских лунных орбитальных аппаратов, чтобы обнаружить эту теплоизлучающую массу под поверхностью, обнаружив вулканический процесс, ранее не наблюдавшийся на спутнике планеты Земля.

Китайские орбитальные аппараты Chang'e 1 и Chang'e 2 обнаружили тепло, примерно в 20 раз выше среднего для лунных нагорий.

"Используя прибор, исследующий микроволновые излучения — длиннее инфракрасных — отправленные на Луну на китайских орбитальных аппаратах Chang'е 1 и 2, мы смогли составить карту температур под поверхностью. Мы обнаружили, что один из этих вероятных вулканов, известный как Комптон-Белкович, светился на микроволновом излучении. Это значит, что он горячий, необязательно на поверхности, как вы видите в инфракрасном излучении, а под поверхностью", — рассказал один из ведущих исследователей доктор из Института планетарных наук Мэтт Зиглер.

Дистанционное обнаружение лунного гранитного батолита в Комптоне-Белковиче. Фото: Nature

Почему эта находка интересна научному миру?

Гранит не очень распространенная порода вне Земли. На нашей планете он появляется глубоко под поверхностью, обычно под вулканом, где магма может остыть и кристаллизоваться.

Для изготовления гранита необходимы определенные условия:

вода;

высокая температура;

смещение тектонических плит, во время которого расплавляется материал в коре планеты.

Как рассказывают ученые, раньше на Луне существовали целые лавовые поля и извержения. Однако никогда астрономы не находили более традиционного вулкана, похожего на земной, как под кратером Комптон-Белкович.

По словам исследователей, эта находка — батолит шириной 50 километров. Батолит — это разновидность вулканической породы, которая образуется, когда лава поднимается в земную кору, но не вырывается на поверхность.

Наличие столь крупного гранитного месторождения там, где вы его не ожидаете, свидетельствует о том, что на Луне могут быть и другие области, где можно найти гранит. Может быть, и в других местах Солнечной системы.

Что еще удалось узнать учёным?

Данные показывают 20-километровую поверхность, богатую кремнием, которая, по их мнению, является кальдерой этого древнего вулкана. Температура там на 10° C выше, чем окружающая среда, но это не из-за магмы под поверхностью — последний раз вулкан извергался 3,5 миллиарда лет назад — это из-за радиоактивных элементов, застрявших в скалах.

Регион Комптон-Белкович известен тем, что содержит большое количество тория — продукта радиоактивного распада. Исследователи говорят, что это доказательство развитой магматической водопроводной системы, которая гораздо больше, чем ожидалось, для Луны.

Ториевая аномалия Комптона-Белковича. Фото: researchgate.net

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