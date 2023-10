На Місяці побудують дороги з місцевого пилу. Як це можливо?

Візуалізація асфальтованої дороги та посадкового майданчика на поверхні Місяця. Авторство: Liquifer Systems Group

Людство не полишає мрію "переїхати" на Місяць. І для цього тисячі вчених у всьому світі розробляють різноманітні надскладні технології. Продумати треба навіть найдрібніші деталі, адже наш супутник важко назвати гостинним: екстремальні перепади температур від -190 до +120° C, відсутність кисню для дихання та води у рідкому стані. А ще одна з серйозних проблем для астронавтів — місячний пил, який робить пересування небезпечним для життя. Ці крихітні часточки відрізняються від земних й можуть зламати електроніку, техніку, наукове обладнання, порвати скафандр.

Як повідомляє Science Alert, схоже вчені знайшли спосіб розв'язати цю проблему, розробивши технологію, яка перетворюватиме місячний пил на тверде покриття. Таким чином на Місяці планується побудувати дороги, щоб зробити пересування легшим та безпечнішим.

Над цим проєктом працювала команда науковців під керівництвом інженера Хуана-Карлоса Гінес-Паломареса з Університету Алена в Німеччині. Дослідження було оприлюднено в науковому журналі Scientific Reports.

Асфальтований Місяць — що придумали вчені

Гінес-Паломарес і його команда хотіли з'ясувати, чи можна використати наявні на Місяці матеріали для створення та будівництва доріг.

Проєкт Європейського космічного агентства (ESA) отримав красномовну назву "PAVER" — це абревіатура, яка розшифровується наступним чином: прокладання дороги для спікання реголіту на великій площі (paving the road for large area sintering of regolith).

Як показало нове дослідження, якщо людям вдасться перебратися на Місяць й прожити там впродовж тривалого часу, то місячний пил на супутнику можна буде легко перетворити на гладкі чисті дороги. Все, що для цього потрібно, — величезна лінза.

Так, щоб шкідливий пил перетворити на корисний ресурс пропонується плавити його або "випікати" за допомогою великого пучка сфокусованого світла.

Для цього необхідна лише лінза Френеля площею 2,37 кв. м, щоб сфокусувати доступне там сонячне світло — досить невелика частина обладнання, якщо врахувати все необхідне для життя на супутнику.

Технологія працює наступним чином:

надгарячий промінь направляють на певну ділянку;

місячний пил розплавляють, утворюючи плитки певної форми діаметром близько 250 міліметрів, щоб міцно з’єднати їх між собою;

ними вимощують рівну та достатньо надійну дорогу;

спечений матеріал має міцність, порівнянну з бетоном.

Таким чином будуть крок за кроком створюватися асфальтовані дороги на Місяці, а також посадкові майданчики. А кількість шкідливого пилу, що загрожує пошкодженню обладнання та засміченню делікатних механізмів, значно зменшиться.

Лазер плавить імітатор місячного реголіту для створення плиток. Фото: Jens Günster, BAM

Що використовували вчені для створення технології

Експерименти науковців проводилися з використанням дрібного сірого порошкоподібного пилу, відомого як EAC-1A. Це імітатор місячного реголіту, розробленого ESA, суміш мінералів у тих самих пропорціях, у яких вони знаходяться на Місяці.

Вони також використовували CO2-лазер — тип лазера, в якому електричний струм пропускається через вуглекислий газ, щоб створити промінь світла діаметром 45 міліметрів.

Дизайн місячної плитки з’єднується, створюючи поверхню. Зображення: Ginés-Palomares et al., Sci. Rep., 2023

Довести технологію до ідеалу

На цьому дослідники не зупиняться. Не дивлячись на те, що плитки вже пройшли випробування на міцність і здатні витримувати важке місячне обладнання, надалі планується вдосконалити матеріал, щоб він був менш схильний до розкришування та утворення мікроскопічних дефектів.

