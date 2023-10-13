Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Ученые асфальтируют Луну, превращая пыль в твердое покрытие. Как это возможно? arrow

Ученые асфальтируют Луну, превращая пыль в твердое покрытие. Как это возможно?

13 октября 2023 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
На Луне построят дороги из местной пыли. Как это возможно?
Визуализация асфальтированной дороги и посадочной площадки на Луне. Авторство: Liquifer Systems Group
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Человечество не оставляет мечту "переехать" на Луну. И для этого тысячи ученых по всему миру разрабатывают различные сверхсложные технологии. Продумать нужно даже самые мелкие детали, ведь наш спутник трудно назвать гостеприимным: экстремальные перепады температур от -190 до +120° C, отсутствие кислорода для дыхания и воды в жидком состоянии. А еще одна из серьезных проблем для астронавтов — лунная пыль, которая делает передвижение опасным для жизни. Эти крохотные частички отличаются от земных и могут сломать электронику, технику, научное оборудование, порвать скафандр.

Как сообщает Science Alert, похоже ученые нашли способ решить эту проблему, разработав технологию, которая будет превращать лунную пыль в твердое покрытие. Таким образом, на Луне планируется построить дороги, чтобы сделать передвижение более легким и безопасным.

Читайте также:

Над этим проектом работала команда ученых под руководством инженера Хуана-Карлоса Гинес-Паломареса из Университета Алена в Германии. Исследование было обнародовано в научном журнале Scientific Reports.

Асфальтированная Луна — что придумали ученые

Гинес-Паломарес и его команда хотели выяснить, можно ли использовать на Луне материалы для создания и строительства дорог.

Проект Европейского космического агентства (ESA) получил красноречивое название "PAVER" — это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом: прокладка дороги для спекания реголита на большой площади (paving the road for large area sintering of regolith).

Как показало новое исследование, если людям удастся перебраться на Луну и прожить там в течение длительного времени, то лунную пыль на спутнике можно будет легко превратить в гладкие чистые дороги. Все, что для этого нужно, — огромная линза.

Так, чтобы вредную пыль превратить в полезный ресурс предлагается плавить ее или "выпекать" с помощью большого пучка сфокусированного света.

Для этого необходима только линза Френеля площадью 2,37 кв. м, чтобы сфокусировать доступный там солнечный свет — довольно небольшая часть оборудования, если учесть все необходимое для жизни на спутнике.

Технология работает следующим образом:

  • сверхгорячий луч направляют на определенный участок;
  • лунную пыль расплавляют, образуя плитки определенной формы диаметром около 250 миллиметров, чтобы крепко соединить их между собой;
  • ими выкладывают ровную и достаточно надежную дорогу;
  • спеченный материал имеет прочность, сопоставимую с бетоном.

Таким образом, будут шаг за шагом создаваться асфальтированные дороги на Луне, а также посадочные площадки. А количество вредной пыли, которая угрожает повреждением оборудования и засорением деликатных механизмов, значительно уменьшится.

 

Асфальтированная Луна — что придумали ученые
Лазер плавит имитатор лунного реголита для создания плиток. Фото: Jens Günster, BAM

Что использовали ученые для создания технологии

Эксперименты ученых проводились с использованием мелкой серой порошкообразной пыли, известной как EAC-1A. Это имитатор лунного реголита, разработанного ESA, смесь минералов в тех же пропорциях, в которых они находятся на Луне.

Они также использовали CO2-лазер — тип лазера, в котором электрический ток пропускается через углекислый газ, чтобы создать луч света диаметром 45 миллиметров.

 

На Луне построят дороги из местной пыли. Как это возможно?
Дизайн лунной плитки соединяется, создавая поверхность. Изображение: Ginés-Palomares et al., Sci. Rep., 2023

Довести технологию до идеала

На этом исследователи не остановятся. Несмотря на то, что плитки уже прошли испытания на прочность и способны выдерживать тяжелое лунное оборудование, в дальнейшем планируется усовершенствовать материал, чтобы он был менее склонен к раскрашиванию и образованию микроскопических дефектов.

Ранее мы писали, что ученым удалось обнаружить вещество на Луне, которое поможет освоить спутник и построить дома.

Напомним, мы рассказывали, NASA собирается отправить на Луну гигантский 3D-принтер, чтобы создавать дома для астронавтов.

Также мы сообщали, что ученые узнали о таинственной силе , которая создает воду на Луне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз