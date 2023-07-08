На станції "Академік Вернадський" зафіксували найвищу липневу температуру

Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

На українській станції в Антарктиді "Академік Вернадський" зафіксували найвищу липневу температуру повітря за всі роки спостережень. У понеділок, 3 липня, температура підвищилася до +8,7°С.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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"Попереднє найвище значення було +5.6°С аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії. Важливо, що зараз в Антарктиці — зима, тож такий "плюсовий" рекорд, та ще й одразу на 3,1 градуса вищий, є дуже тривожним сигналом. До того ж липень тільки почався, і, можливо, до кінця місяця нас очікують ще нові погодні сюрпризи", — йдеться у повідомленні.

За даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня стало найспекотнішим днем на планеті за всю історію спостережень. У понеділок середня глобальна температура була +17,01°С. Минулого разу цей рекорд фіксувався у серпні 2016 року — +16,92°C.

У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що минула зима в районі української станції була найтеплішою. Тоді середня температура повітря становила -2,13°С.

У лютому 2022 року українські вчені зафіксували найвищу температуру повітря за всі роки спостережень, а саме +12,7°С.

"У листопаді 2022 року на "Вернадському" був зареєстрований сніговий рекорд: висота снігу сягнула 345 см. Це було майже на пів метра більше, ніж попередній максимум (3 метри в грудні 2021-го)", — йдеться у повідомленні.

Вчені вважають, що це відбувається внаслідок потепління, через яке з поверхні океану випаровується більше вологи.

Графік денного максимуму температури повітря на станції "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Допис Національного антарктичного наукового центру. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські полярники станції "Академік Вернадський" зафільмували плавання субантарктичного морського котика.

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