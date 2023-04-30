Експедиція на криголамі: українські полярники показали фантастичні світлини

Криголам "Ноосфера" завершив другий сезон роботи. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

Криголам "Ноосфера" завершив свій другий сезон роботи. За цей час він здійснив три експедиції, а загалом відпрацював чотири місяці. Криголам вже прибув до Кейптауна.

Про це пише Національний арктичний науковий центр у Facebook.

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"Команда, вся без винятку, молодці! За що я їм дуже вдячний. Погода здебільшого сприяла нам, але кілька разів довелося поштормувати. Однак всі поставлені завдання були виконані, й "Ноосфера" повернулася до Кейптауну, де нас завжди тепло зустрічають", — зазначив капітан судна Олександр Гришко.

"Ноосфера" завершила сезон роботи. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

Повідомляється, що у грудні 2022 судно вирушило з Кейптауна до Антарктики, доставивши до станції команду польських полярників і загін українських технічних фахівців. Відтак "Ноосфера" залишила Антарктику й прибула до Пунта-Аренасу в Чилі.

"Ноосфера" завершила сезон роботи. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

Наприкінці березня судно знову вийшло до Антарктики з 28 Українською антарктичною експедицією на борту та вантажами, необхідними для зимівлі нової команди.

За сезон судно 4 рази перетинало найбурхливіше місце планети – протоку Дрейка. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

Найближчим часом наші полярники літаками та наземним транспортом діставатимуться додому. "Ноосфера" залишиться в Кейптауні до наступного антарктичного сезону: повернення судна в Україну до завершення повномасштабної війни не планується.

За сезон судно 4 рази перетинало протоку Дрейка. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

"Усі ми мріємо та докладаємо максимальних зусиль, щоб настав той час, коли Україна відзначатиме Перемогу, а ми зустрічатимемо нашу чудову "Ноосферу" в Одесі. Але нині можемо пишатися тим, що флагман українського науково-дослідного флоту вже другий рік поспіль успішно виконує антарктичну місію. Не зупиняємося попри всі спроби ворога нас знищити", — зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Нагадаємо, на антарктичній станції "Академік Вернадський" встановили артінсталяцію під назвою "Дім. Спогади" та український тризуб Володимира Великого. Проєкт був створений balbek bureau та "Майстернею Чудес".