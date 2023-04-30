Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Експедиція на криголамі: українські полярники показали фантастичні світлини arrow

Експедиція на криголамі: українські полярники показали фантастичні світлини

30 квітня 2023 06:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Експедиція на криголамі: українські полярники показали фантастичні світлини
Криголам "Ноосфера" завершив другий сезон роботи. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Криголам "Ноосфера" завершив свій другий сезон роботи. За цей час він здійснив три експедиції, а загалом відпрацював чотири місяці. Криголам вже прибув до Кейптауна.

Про це пише Національний арктичний науковий центр у Facebook

Читайте також:

"Команда, вся без винятку, молодці!  За що я їм дуже вдячний. Погода здебільшого сприяла нам, але кілька разів довелося поштормувати. Однак всі поставлені завдання були виконані, й "Ноосфера" повернулася до Кейптауну, де нас завжди тепло зустрічають", — зазначив капітан судна Олександр Гришко.

"Ноосфера" завершила сезон роботи. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

Повідомляється, що у грудні 2022 судно вирушило з Кейптауна до Антарктики, доставивши до станції команду польських полярників і загін українських технічних фахівців. Відтак "Ноосфера" залишила Антарктику й прибула до Пунта-Аренасу в Чилі.

"Ноосфера" завершила сезон роботи. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

Наприкінці березня судно знову вийшло до Антарктики з 28 Українською антарктичною експедицією на борту та вантажами, необхідними для зимівлі нової команди.

За сезон судно 4 рази перетинало найбурхливіше місце планети – протоку Дрейка. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

Найближчим часом наші полярники літаками та наземним транспортом діставатимуться додому. "Ноосфера" залишиться в Кейптауні до наступного антарктичного сезону: повернення судна в Україну до завершення повномасштабної війни не планується.

За сезон судно 4 рази перетинало протоку Дрейка. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

"Усі ми мріємо та докладаємо максимальних зусиль, щоб настав той час, коли Україна відзначатиме Перемогу, а ми зустрічатимемо нашу чудову "Ноосферу" в Одесі. Але нині можемо пишатися тим, що флагман українського науково-дослідного флоту вже другий рік поспіль успішно виконує антарктичну місію. Не зупиняємося попри всі спроби ворога нас знищити", — зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Нагадаємо, на антарктичній станції "Академік Вернадський" встановили артінсталяцію під назвою "Дім. Спогади" та український тризуб Володимира Великого. Проєкт був створений balbek bureau та "Майстернею Чудес".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB