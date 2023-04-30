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Экспедиция на ледоколе: украинские полярники показали фантастические фотографии

30 апреля 2023 06:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Экспедиция на ледоколе: украинские полярники показали фантастические фотографии
Ледокол "Ноосфера" завершил второй сезон работы. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ледокол "Ноосфера" завершил свой второй сезон работы. За это время он совершил три экспедиции, а в общей сложности отработал четыре месяца. Ледокол уже прибыл в Кейптаун.

Об этом пишет Национальный арктический научный центр в Facebook.

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"Команда, вся без исключения, молодцы! За что я им очень благодарен. Погода в большинстве своем способствовала нам, но несколько раз пришлось поштормовать. Однако все поставленные задачи были выполнены, и "Ноосфера" вернулась в Кейптаун, где нас всегда тепло встречают", — отметил капитан судна Александр Гришко.

"Ноосфера" завершила сезон работы. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

Сообщается, что в декабре 2022 года судно отправилось из Кейптауна в Антарктику, доставив на станцию команду польских полярников и отряд украинских технических специалистов. Затем "Ноосфера" покинула Антарктику и прибыла в Пунта-Аренас в Чили.

"Ноосфера" завершила сезон работы. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

В конце марта судно снова вышло в Антарктику с 28 Украинской антарктической экспедицией на борту и грузами, необходимыми для зимовки новой команды.

За сезон судно 4 раза пересекало самое бурное место планеты – пролив Дрейка. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

В ближайшее время наши полярники самолетами и наземным транспортом будут добираться домой. "Ноосфера" останется в Кейптауне до следующего антарктического сезона: возвращение судна в Украину до завершения полномасштабной войны не планируется.

За сезон судно 4 раза пересекало пролив Дрейка. Фото: Facebook.com/AntarcticCenter

"Все мы мечтаем и прилагаем максимальные усилия, чтобы пришло то время, когда Украина будет отмечать Победу, а мы будем встречать нашу замечательную "Ноосферу" в Одессе. Но сейчас можем гордиться тем, что флагман украинского научно-исследовательского флота уже второй год успешно выполняет антарктическую миссию. Не останавливаемся при всех попытках врага нас уничтожить", — отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Напомним, на антарктической станции "Академик Вернадский" установили артинсталляцию под названием "Дом. Воспоминания" и украинский трезубец Владимира Великого. Проект был создан balbek bureau и "Мастерской Чудес".

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