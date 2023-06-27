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Урок плавання від морського котика: українські науковці показали унікальне відео

27 червня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Урок плавання від морського котика: українські науковці показали унікальне відео
Морський котик. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські полярники станції "Академік Вернадський" зафільмували плавання субантарктичного морського котика. 

Відео оприлюднили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

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Унікальне відео 

Судячи з відео, цей вусатий граційніший у воді, аніж на суходолі. Усе через те, що морські котики мають короткі, але широкі ластоподібні кінцівки.

Якщо уважно придивитися на відео, помітите вдалині човен з нашими полярниками. Можливо котик прямував до них, щоб ближче познайомитися.

Науковці також зазначають, що у пошуках їжі котики можуть проплисти не одну сотню кілометрів. Втім таке плавання буде тільки у приповерхневих водах: котики можуть занурюватися на глибину до 100 метрів, але перебуватимуть там не довше кількох хвилин.

Нагадаємо, перші зображення планети Сатурн, які зробив космічний телескоп Джеймса Вебба, показали астронавти. У подальшому, під час обробки зображень, світлини очистять від шумів й зроблять кольоровими.

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