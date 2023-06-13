Рідкісне видовище: в Антарктиді можна побачити стрибаючих китів

Горбаті кити вміють стрибати. Фото: Google

Унікальне видовище показали українські полярники станції "Академік Вернадський". Вони зняли відео, як "стрибають" найбільші тварини на планеті — кити.

Саме відео науковці розмістили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook. На цьому відео можна побачити, як стрибає горбатий кит.

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Горбатий кит

Як кажуть науковці, дорослі представники цього виду сягають 15 метрів у довжину. Це приблизно, як 5-ти поверховий будинок.

"Просто уявіть: ви сидите в човні посеред океану, чекаєте вдалого моменту, щоб сфотографувати візерунок на хвості горбаня для його ідентифікації, а тут перед вами вистрибує "китова п'ятиповерхівка", — зазначають полярники.

Чому кити стрибають

Науковці мають кілька гіпотез, чому кити стрибають. Ось деякі з них:

кити намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення;

так кити комунікують між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал;

це також може бути частиною "любовних ігор". Тобто залицяння до самиць або відлякування конкурентів.

Нагадаємо, на антарктичній станції "Академік Вернадський" встановили артінсталяцію під назвою "Дім. Спогади" та український тризуб Володимира Великого. Проєкт був створений balbek bureau та "Майстернею Чудес".