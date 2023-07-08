На станции "Академик Вернадский" зафиксировали самую высокую июльскую температуру
На украинской станции в Антарктиде "Академик Вернадский" зафиксировали самую высокую июльскую температуру воздуха за все годы наблюдений. В понедельник, 3 июля, температура повысилась до +8,7°С.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
Самая высокая июльская температура в Антарктиде
"Предыдущее самое высокое значение было +5.6°С аж в июле 1965 года, то есть когда станция еще принадлежала Великобритании. Важно, что сейчас в Антарктике зима, поэтому такой "плюсовой" рекорд, да еще и сразу на 3,1 градуса выше, является очень тревожным сигналом. К тому же июль только начался, и, возможно, до конца месяца нас ожидают еще новые погодные сюрпризы", — говорится в сообщении.
По данным Национального центра прогнозирования окружающей среды США, 3 июля стало самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений. В понедельник средняя глобальная температура была +17,01°С. В прошлый раз этот рекорд фиксировался в августе 2016 года — +16,92°C.
В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что прошлая зима в районе украинской станции была самой теплой. Тогда средняя температура воздуха составила -2,13°С.
В феврале 2022 года украинские ученые зафиксировали самую высокую температуру воздуха за все годы наблюдений, а именно +12,7°С.
"В ноябре 2022 года на "Вернадском" был зарегистрирован снежный рекорд: высота снега достигла 345 см. Это было почти на полметра больше, чем предыдущий максимум (3 метра в декабре 2021-го)", — говорится в сообщении.
Ученые считают, что это происходит вследствие потепления, из-за которого с поверхности океана испаряется больше влаги.
Напомним, украинские полярники станции "Академик Вернадский" запечатлели плавание субантарктического морского котика.
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