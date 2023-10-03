Теорема Піфагора була відома ще за тисячу років до самого Піфагора

Портрет давньогрецького філософа та математика Піфагора. Фото: greatestgreeks

Давньогрецький філософ Піфагор відомий тим, що зробив неоціненний внесок у розвиток геометрії. Саме йому приписують створення теореми яка звучить наступним чином: "У прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи" (a 2 + b 2 = c 2 ). Проте нові неспростовні докази вчених вказують на те, що стародавні вавилонці були знайомі з цим математичним законом задовго до народження Піфагора.

Детальніше про це неймовірне відкриття розповів математик Деніел Менсфілд з Університету Нового Південного Уельсу (Австралія), опублікувавши свою наукову працю в Foundations of Science.

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Глиняна табличка під назвою Si.427, яка розкрила історичну правду, була викопана археологами ще 1894 року в провінції Багдад на території сучасного Іраку. До 2018 року артефакт знаходився у колекціях Стамбульського археологічного музею в Туреччині.

Згодом Деніел Менсфілд взявся її дослідити. Написи на табличці стали відкриттям.

Так, позначення на вавилонській глиняній табличці були зроблені геодезистом між 1900 і 1600 роками до н. е. Наразі це найстаріший доказ того, що люди використовували прикладну геометрію. Даний артефакт був призначений для окреслення земельних кордонів.

"У цьому випадку він повідомляє нам юридичні та геометричні деталі про поле, яке було розділене після того, як частина його була продана", — говорить Деніел Менсфілд.

Табличка Si.427 показує поділ поля в Сіппарі, сучасний Ірак, датований 1900-1600 рр. до н. Фото: UNSW Sydney

Доктор Менсфілд помітив, що трикутники та прямокутники, вигравіювані на глині, надзвичайно ідеальні прямі кути, утворені перпендикулярно лініям. Це свідчить про те, що геодезист мав математичний метод, щоб забезпечити цю досконалість. І цим методом були трійки Піфагора.

Але суть у тому, що Давньогрецький філософ Піфагор, який розробив геометричні принципи, використовуючи математичні концепції, народився в 570 році до н. е., більш ніж через 1000 років після створення таблички.

Це відкриття є доказом першого відомого використання прикладної геометрії за тисячу років до народження Піфагора.

На зворотному боці таблички видно текст, написаний клинописом. Текст відповідає схемі на лицьовій стороні — описує розмір поля. Фото: UNSW Sydney

Геодезисту вдалося бути настільки точним, використовуючи трійки Піфагора, завдяки чому створені ним межові лінії справді перпендикулярні. Фото: UNSW Sydney

Ще одні неспростовні докази того, що вавилонці були перші за Піфагора — глиняна табличка Plimpton 322. Вона також містить найдавніше відоме представлення піфагорових трійок. Її використовували для керівництва будівельними проєктами. Доктор Менсфілд знайшов цю табличку 2017 року в колекціях Колумбійського університету.

Репліка артефакту Plimpton 322. Фото: etsy.com

Ці нові відкриття стали новою главою в історії математики та змушують вчених визнати внесок стародавніх вавилонців у розвиток цієї науки.

Звідки Піфагор дізнався про теорему?

З історії давньогрецького вченого, яка збереглася до наших днів, відомо, що Піфагор походив з острова Самос. Та велика жага до знань змусила покинути майбутнього філософа рідне місто ще у 18 років. Подорож Піфагора тривала 34 роки.

Цілих 22 роки він прожив в Єгипті, де вивчав сувої давньоєгипетських мудреців. А 12 років свого життя він пробув у Вавилоні. Вірогідно саме там він і познайомився ближче з геометрією та вивчив важливу геометричну теорію.

Згодом Піфагор відкрив свою школу піфагорійців в італійському місті Кротон, де ділився знаннями зі своїми учнями.

Однією з причин рідкості першоджерел Піфагора було те, що знання Піфагора передавалися від одного покоління до наступного з вуст в уста, оскільки письмовий матеріал був дефіцитним.

Щобільше, з поваги до свого лідера багато відкриттів, зроблених піфагорійцями, приписували самому Піфагору. Це пояснює термін "теорема Піфагора". Хоча Піфагор не придумав цієї теореми, його школа, безсумнівно, популяризувала її, і вона асоціювалася з ним принаймні на наступні кілька тисяч років.

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