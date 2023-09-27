У Туреччині на розкопках виявили тексти на раніше невідомій людству мові

Левові ворота на південному заході Хаттуси, колишньої столиці Хеттської імперії пізньої бронзової доби. Фото: Shutterstock

У Туреччині на розкопках у Богазкей-Хаттуса, що в центральній Анатолії (145 км на схід від Анкари) археологам вдалося виявити тексти з давно втраченою мовою, яка старша за санскрит та латину. Стародавні слова були вибиті на клинописних глиняних табличках.

Подробиці розповіло видання IFLScience.

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Розкопки в Богазкей-Хаттуша ведуться вже понад 100 років під керівництвом Німецького археологічного інституту. За цей час дослідники виявили близько 30 тис. глиняних табличок з клинописом, більшість з яких були написані хетською мовою.

Завдяки своїй вражаючій міській архітектурі та приголомшливим творам мистецтва, які напрочуд добре збереглися протягом століть, це місце заслужило своє місце як об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 1986 року.

Хто такі Хетти

Хетти — індоєвропейський народ бронзового століття, що мешкав у Малій Азії. Вони мігрували до Анатолії, півострова сучасної Туреччини, де створили одну з наймогутніших імперій регіону пізньої бронзової доби (1650–1200 рр. до н. е.).

Хетти неодноразово згадуються в Біблії. У історію вони увійшли як майстри ведення війни. Хетти детально документували свої битви та закони на глиняних табличках.

На цьому місці розкопок біля підніжжя гори Амбарлікая в Богазкёй-Хаттуша в Туреччині було виявлено клинописну табличку з раніше невідомою індоєвропейською мовою. Фото: Andreas Schachner/Deutsches Archäologisches Institut

Табличка з давно загубленою мовою — що виявили вчені

Як вже було зазначено вище, раніше археологи знаходили таблички з текстами, написаними хетською мовою. Проте останні розкопки подарували дослідникам унікальну знахідку — у стародавніх руїнах лежали таблички з раніше невідомою мовою.

Оскільки це нещодавно відкрита мова, дослідникам ще належить розшифрувати її значення. Проте здається, що нею, швидше за все, розмовляли жителі Калашми, території на північно-західній околиці хетського центру навколо сучасних Болу або Гереде.

Особливості мови також мають явну схожість з лувійською мовою, добре відомою мовою, яка використовувалася в Хетській імперії.

Крім того, дослідники підозрюють, що табличка говорить про стародавній культовий ритуал, який проводився в Калашмі.

"Хетти були виключно зацікавлені в записі ритуалів іноземними мовами", — сказав професор з Вюрцбурзького університету Юлія Максиміліана Даніель Швемер.

Хоча ця мова незвичайна, вона явно пов’язана з індоєвропейськими мовами, сім’єю мов, якою досі розмовляють у переважній більшості Європи, а також на Іранському плато та північному Індостанському субконтиненті.

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