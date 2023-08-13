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Нова знахідка археологів: у Каїрі розкопали гігантську статую маловідомого фараона

13 серпня 2023 15:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нова знахідка археологів: у Каїрі розкопали гігантську статую маловідомого фараона
Археологи під час роботи. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У південно-східному районі Каїра група археологів віднайшла гігантську статую фараона. Вона належить фараону, який був майже невідомим у широких колах — Псамтику I.

Про це повідомляє Eexpress.co.uk.

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Як відомо, до цього група археологів вже проводила розкопки на цьому місці, проте нічого не знайшла. І лише після того, як вчені вже завершили роботу, один із них вигукнув, що натрапив на щось тверде. 

Коли місце почали розчищати, повільно почала з'являтися гігантська статуя. Спочатку був виявлений великий тулуб, виготовлений з кварциту, одного з найцінніших матеріалів у Стародавньому Єгипті, а потім була розкопана гігантська голова.

Спочатку дослідники думали, що статуя належить фараону Рамзесу, проте ієрогліфи, які віднайшли археологи, вказували на те, що це маловідомий фараон Псамтик І.

Єгиптолог Кріс Наунтон пояснив, що спогади та записи про Псамтика обмежені та розпливчасті. Дослідники знають, що він правив Єгиптом 54 роки, починаючи з 664 р. до н. е., коли країна вже втратила статус наддержави і почала повільне падіння в злидні.

Нагадаємо, нещодавно китайські археологи знайшли скелет гігантської панди у гробниці стародавнього імператора. Вік такої знахідки становить близько 2000 років. 

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