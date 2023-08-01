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У Швейцарії знайшли наконечник стріли бронзової доби: чим він здивував науковців

1 серпня 2023 21:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Швейцарії знайшли наконечник стріли бронзової доби: чим він здивував науковців
Наконечник стріли бронзової доби з уламка метеорита. Фото: ScienceDirect
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поблизу швейцарського міста Біль мешканці поселення бронзової доби виготовили наконечник стріли з уламка метеорита. Шматок метеоритного заліза, ймовірно, потрапив у Швейцарію з Естонії через торговців.

Про це йдеться в дослідженні, яке опубліковано в Journal of Archaeological Science.

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Наконечник стріли бронзової доби з уламка метеорита

У дослідженні йдеться, що до того, як люди навчилися видобувати залізо з руди, його можна було знайти у метеоритах. 

Археологи знаходять велику кількість виробів з метеоритного заліза на Ближньому Сході, Єгипті та Азії, однак в Центральній чи Західній Європі такі знахідки — рідкість. Знайти такий артефакт у Швейцарії вдалося геологам з Бернського університету в колекції місцевого музею природознавства.

Наконечник стріли вагою 2,9 грама виявився виготовленим з уламка метеорита. Завдовжки він майже 40 міліметрів, завширшки — 25, а завтовшки — 2,6 міліметра.

"На його природу вказав характерний склад нікелю, германію та кобальту, а також наявність алюмінію-26 — радіоактивного ізотопу алюмінію, який утворюється в результаті взаємодії з космічними променями", — йдеться у дослідженні.

З якого метеориту виготовили наконечник

У пошуках виробів з метеоритів науковці вивчали знахідки з місця поселення біля Більського озера. Воно датується 900–800 роками до нашої ери. Озеро розташоване за 4-8 кілометрів від великого поля Тваннберг, де раніше знаходили понад 2000 залізних метеоритів загальною вагою у 150 кілограмів. Геологи вважали, що мешканці поселення використовували їх у створенні своїх виробів. У дослідженні йдеться, що виявлений наконечник був єдиним артефактом з поселення метеоритного походження.

Вчені проаналізували його склад та визначили, що він значно відрізняється від метеоритів з поля Тваннберг, однак схожий на залізні метеорити групи IAB. Геологи вирішили порівняти склад наконечника зі складом відомих великих метеоритів типу IAB. 

Найбільш схожим за складом виявився метеорит Каалі, який був знайдений в Естонії. Він упав на Землю у 1 500 році до нашої ери та залишив після себе 120-метровий кратер, а також уламки. 

Нагадаємо, у штаті Таміл Наду, який розташований у південній частині Індії, археологи відкопали похоронну урну, де лежали залишки скелетів людей. Там дослідники виявили залізний кинджал віком близько 2500 років, який належав ще недослідженій цивілізації.

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