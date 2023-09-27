В Турции на раскопках обнаружили тексты на ранее неизвестном человечеству языке

Львиные ворота на юго-западе Хаттусы, бывшей столицы Хеттской империи позднего бронзового века. Фото: Shutterstock

В Турции на раскопках в Богазкей-Хаттуса, что в центральной Анатолии (145 км восточнее Анкары) археологам удалось обнаружить тексты с давно утраченным языком, который старше санскрита и латыни. Древние слова были выбиты на клинописных глиняных табличках.

Подробности рассказало издание IFLScience.

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Что нужно знать о Богазкей-Хаттуше

Раскопки в Богазкей-Хаттуше ведутся уже более 100 лет под руководством Немецкого археологического института. За это время исследователи обнаружили около 30 тыс. глиняных табличек с клинописью, большинство из которых были написаны на хеттском языке.

Благодаря своей поразительной городской архитектуре и потрясающим произведениям искусства, удивительно хорошо сохранившимся на протяжении веков, это место заслужило свое место как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

Кто такие Хетты

Хетты — индоевропейский народ бронзового века, обитавший в Малой Азии. Они мигрировали в Анатолию, полуостров современной Турции, где создали одну из самых могущественных империй региона поздних бронзовых времен (1650–1200 гг. до н. э.).

Хетты не раз упоминаются в Библии. В историю они вошли как профессионалы ведения войны. Хетты подробно документировали свои битвы и законы на глиняных табличках.

На этом месте раскопок у подножия горы Амбарликая в Богазкёй-Хаттуше в Турции была обнаружена клинописная табличка с ранее неизвестным индоевропейским языком. Фото: Andreas Schachner/Deutsches Archäologisches Institut

Табличка с давно потерянным языком — что обнаружили ученые

Как уже было сказано выше, ранее археологи находили таблички с текстами, написанными на хеттском языке. Однако последние раскопки подарили исследователям уникальную находку — в древних руинах лежали таблички с ранее неизвестным языком.

Поскольку это недавно открытый язык, исследователям еще предстоит расшифровать его значение. Однако, кажется, что на нем, скорее всего, разговаривали жители Калашмы, территории на северо-западной окраине хеттского центра вокруг современных Болу или Гереде.

Особенности языка также имеют явное сходство с лувийским языком, хорошо известным языком, который использовался в Хеттской империи.

Кроме того, исследователи подозревают, что табличка говорит о древнем культовом ритуале, который проводился в Калашме.

"Хетты были исключительно заинтересованы в записи ритуалов на иностранных языках", — сказал профессор из Вюрцбургского университета Юлия Максимилиана Даниэль Швемер.

Хотя этот язык необычен, он явно связан с индоевропейскими языками, семьей языков, на которых до сих пор говорят в подавляющем большинстве жители Европы, а также на Иранском плато и северном Индостанском субконтиненте.

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