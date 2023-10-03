Теорема Пифагора была известна еще за тысячу лет до Пифагора

Портрет древнегреческого философа и математика Пифагора. Фото: greatestgreeks

Древнегреческий философ Пифагор известен тем, что внес неоценимый вклад в развитие геометрии. Именно ему приписывают создание теоремы, которая звучит следующим образом: "В прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы" (a 2 + b 2 = c 2 ). Однако новые неопровержимые доказательства ученых указывают на то, что древние вавилонцы были знакомы с этим математическим законом задолго до рождения Пифагора.

Подробнее об этом невероятном открытии рассказал математик Дэниел Мэнсфилд из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), опубликовав свою научную работу в Foundations of Science.

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Глиняная табличка под названием Si.427, раскрывшая историческую правду, была вырыта археологами еще в 1894 году в провинции Багдад на территории современного Ирака. До 2018 артефакт находился в коллекциях Стамбульского археологического музея в Турции.

Впоследствии Дэниел Мэнсфилд принялся ее исследовать. Надписи на табличке стали открытием.

Так, обозначения на вавилонской глиняной табличке были сделаны геодезистом между 1900 и 1600 до н. е. Сейчас это старейшее доказательство того, что люди использовали прикладную геометрию. Данный артефакт был предназначен для определения земельных границ.

"В этом случае он сообщает нам юридические и геометрические детали о поле, которое было разделено после того, как часть его была продана", — говорит Дэниел Мэнсфилд.

Табличка Si.427 показывает раздел поля в Сиппари, современный Ирак, датированный 1900-1600 гг. до н. Фото: UNSW Sydney

Доктор Мэнсфилд заметил, что треугольники и прямоугольники, выгравированные на глине, чрезвычайно идеальны прямые углы, образованные перпендикулярно линиям. Это свидетельствует, что геодезист имел математический метод для обеспечения этого совершенства. И этим способом были тройки Пифагора.

Но суть в том, что древнегреческий философ Пифагор, разработавший геометрические принципы, используя математические концепции, родился в 570 году до н. е., более чем через 1000 лет после создания таблички.

Это открытие является подтверждением первого известного использования прикладной геометрии за тысячу лет до рождения Пифагора.

На оборотной стороне таблички виден текст, написанный клинописью. Текст соответствует схеме на лицевой стороне – описывает размер поля. Фото: UNSW Sydney

Геодезисту удалось быть столь точным, используя тройки Пифагора, благодаря чему созданные им граничные линии действительно перпендикулярны. Фото: UNSW Sydney

Еще одни неопровержимые доказательства того, что вавилонцы были первыми — глиняная табличка Plimpton 322. Она также содержит древнейшее известное представление пифагоровых троек. Ее использовали для руководства строительными проектами. Доктор Мэнсфилд нашел эту табличку в 2017 году в коллекциях Колумбийского университета.

Реплика артефакта Plimpton 322. Фото: etsy.com

Эти новые открытия стали новой главой в истории математики и принуждают ученых признать вклад древних вавилонцев в развитие этой науки.

Откуда Пифагор узнал теорему?

Из истории древнегреческого ученого, сохранившейся до наших дней, известно, что Пифагор происходил с острова Самос. Но большая жажда знаний заставила покинуть будущего философа родной город еще в 18 лет. Путешествие Пифагора длилось 34 года.

Целых 22 года он прожил в Египте, где изучал свитки древнеегипетских мудрецов. А 12 лет своей жизни он пробыл в Вавилоне. Вероятно, именно там он и познакомился поближе с геометрией и изучил важную геометрическую теорию.

Впоследствии Пифагор открыл свою школу пифагорейцев в итальянском городе Кротоне, где делился знаниями со своими учениками.

Одной из причин редкости первоисточников Пифагора было то, что знания Пифагора передавались от одного поколения к следующему из уст в уста, поскольку письменный материал был дефицитным.

Более того, из уважения к своему лидеру многие открытия, сделанные пифагорейцами, приписывали самому Пифагору. Это объясняет термин "теорема Пифагора". Хотя Пифагор не придумал эту теорему, его школа, несомненно, популяризировала ее, и она ассоциировалась с ним по крайней мере на следующие несколько тысяч лет.

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