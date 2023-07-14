На місці храму в Перу знайшли закритий коридор, якому 3000 років

Археологічний об’єкт Чавін-де-Уантар. Фото: REUTERS/Enrique Castro-Mendivil (PERU)/File Photo

Археологи у Перу знайшли закритий 3000-річний коридор, який може вести до інших кімнат усередині. Він розташований на місці колишнього храму.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Закритий коридор на місці храму

Цей коридор називають "проходом кондора". Він розташований на території колишнього храмового комплексу культури Чавін. Археологічний комплекс став одним з найважливіших центрів культури, яка процвітала приблизно з 1 500 - 550 років до н.е.

Наразі дослідження у Чавін-де-Уантар зосереджені на коридорі. Науковці вважають, що він був закритий через його структурну слабкість.

Археологічний об’єкт Чавін-де-Уантар. Фото: Wikimedia Commons

Вхід у прохід кондора вдалося побачити за допомогою камер, які були встановлені на роботах. Такий спосіб використали для уникнення подальшого руйнування стародавньої споруди.

Храмовий комплекс у Перу має тераси, а також мережу проходів.

У травні минулого року археологи знайшли у коридорі великий керамічний виріб, який був прикрашений цінними деталями. Йдеться про голову та крила кондора.

Нагадаємо, у США археологи виявили місце, де близько 18 тисяч років тому жили первісні люди. У Новому Орлеані, який знаходиться в північній Америці, вчені помітили сліди крові тварини на скребку, який створила людина в давні часи.

Також ми писали, що в ізраїльській пустелі Негев археологи провели розкопки та знайшли стародавні поховання віком близько 2500 років. Дослідники вважають, що всередині поховань знаходиться 50 скелетів жінок, яких продали свого часу в рабство.