На місці храму в Перу знайшли закритий коридор, якому 3000 років
Археологи у Перу знайшли закритий 3000-річний коридор, який може вести до інших кімнат усередині. Він розташований на місці колишнього храму.
Про це повідомляє Reuters.
Закритий коридор на місці храму
Цей коридор називають "проходом кондора". Він розташований на території колишнього храмового комплексу культури Чавін. Археологічний комплекс став одним з найважливіших центрів культури, яка процвітала приблизно з 1 500 - 550 років до н.е.
Наразі дослідження у Чавін-де-Уантар зосереджені на коридорі. Науковці вважають, що він був закритий через його структурну слабкість.
Вхід у прохід кондора вдалося побачити за допомогою камер, які були встановлені на роботах. Такий спосіб використали для уникнення подальшого руйнування стародавньої споруди.
Храмовий комплекс у Перу має тераси, а також мережу проходів.
У травні минулого року археологи знайшли у коридорі великий керамічний виріб, який був прикрашений цінними деталями. Йдеться про голову та крила кондора.
Нагадаємо, у США археологи виявили місце, де близько 18 тисяч років тому жили первісні люди. У Новому Орлеані, який знаходиться в північній Америці, вчені помітили сліди крові тварини на скребку, який створила людина в давні часи.
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