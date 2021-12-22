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Пластический хирург рассказал, как менялась внешность Ротару

Шоу-бизнес
22 декабря 12:39
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Специалист считает пластику звезды одной из самых удачных
Пластический хирург рассказал, как менялась внешность Ротару

Народная артистка Украины София Ротару прекрасно выглядит, несмотря на свои 74 года. На поддержание своей красоты она тратит огромные средства и регулярно посещает пластического хирурга.

Как рассказал специалист по пластической хирургии Владимир Плахотин, Ротару - успешный пример того, как "тяжелую артиллерию" пластики можно сочетать с щадящими косметологическими процедурами.

София Ротару до и после пластики

"Это наше все, девушка без возраста и с безграничными возможностями для "тюнинга": на него София Михайловна не жалеет средств. Из всех представленных артистов у нее самая крутая пластика. Но мне, как пластическому хирургу, бросаются в глаза перекачанные щеки - в районе скул по 5-6 "кубиков" геля, это очень приличный объем. Конечно, у Ротару прекрасно подтянут овал лица: на мой взгляд, таких процедур было, как минимум, две-три. Хирургически скорректированы верхние и нижние веки", - добавил он.

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И хотя Ротару активно пользуется тем же ботоксом, но при этом она обладает просто невероятной природной красотой, подчеркнул врач. По его словам, мощные гены - это идеальная основа для работы пластического хирурга.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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София Ротару пластическая хирургия
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