Пластический хирург рассказал, как менялась внешность Ротару

Народная артистка Украины София Ротару прекрасно выглядит, несмотря на свои 74 года. На поддержание своей красоты она тратит огромные средства и регулярно посещает пластического хирурга.

Как рассказал специалист по пластической хирургии Владимир Плахотин, Ротару - успешный пример того, как "тяжелую артиллерию" пластики можно сочетать с щадящими косметологическими процедурами.

"Это наше все, девушка без возраста и с безграничными возможностями для "тюнинга": на него София Михайловна не жалеет средств. Из всех представленных артистов у нее самая крутая пластика. Но мне, как пластическому хирургу, бросаются в глаза перекачанные щеки - в районе скул по 5-6 "кубиков" геля, это очень приличный объем. Конечно, у Ротару прекрасно подтянут овал лица: на мой взгляд, таких процедур было, как минимум, две-три. Хирургически скорректированы верхние и нижние веки", - добавил он.

И хотя Ротару активно пользуется тем же ботоксом, но при этом она обладает просто невероятной природной красотой, подчеркнул врач. По его словам, мощные гены - это идеальная основа для работы пластического хирурга.

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