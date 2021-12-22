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  • У Дніпрі школярка хотіла збільшити губи і вколола олію: що стало з її обличчям

У Дніпрі школярка хотіла збільшити губи і вколола олію: що стало з її обличчям

Події
22 грудня 11:35
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Дівчина також приймає антибіотики та робить перев’язки
У Дніпрі школярка хотіла збільшити губи і вколола олію: що стало з її обличчям

У Дніпрі 14-річна дівчина Юлія хотіла збільшити собі губи, тому вдома зробила собі укол з олією. Однак після цього її стан погіршився, тому її госпіталізували.

Про це повідомляє “ТСН”.

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Школярка намагалася збільшити губи олією

За словами дівчини, її однокласниці почали ходити до салонів краси на ін’єкції, однак ціни там стартують від 3 тисяч грн. Тому вона вирішила знайти в інтернеті домашній спосіб та вколола в губи косметичну олію для обличчя.

Через годину після уколу у неї почався набряк. У лікарні медики врятували її від втрати нижньої губи, однак зазначили, що операція, яку провели під повним наркозом, була дуже складною.

Наразі дівчина вже пережила три операції, а також приймає антибіотики та робить перев’язки.

"Це може спричинити некроз тканин і навіть втрату частини і навіть всієї губи. Бо ці препарати для обробки шкіри. А як вони себе поводять у м'язах, у м'яких тканинах – це до кінця невідомо", - заявив завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії лікарні ім. Руднєва Тарас Погорелюк.

Тепер Юлія мріє про зменшення губ. Вона п’є лише з трубочки, а їсть перетерту їжу.

"Зараз вона стала вже меншою. Раніше взагалі висіла. Добре, що верхню не вколола", - поділилася дівчина.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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діти Дніпро операція
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