У Дніпрі школярка хотіла збільшити губи і вколола олію: що стало з її обличчям

У Дніпрі 14-річна дівчина Юлія хотіла збільшити собі губи, тому вдома зробила собі укол з олією. Однак після цього її стан погіршився, тому її госпіталізували.

Про це повідомляє “ТСН”.

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Школярка намагалася збільшити губи олією

За словами дівчини, її однокласниці почали ходити до салонів краси на ін’єкції, однак ціни там стартують від 3 тисяч грн. Тому вона вирішила знайти в інтернеті домашній спосіб та вколола в губи косметичну олію для обличчя.

Через годину після уколу у неї почався набряк. У лікарні медики врятували її від втрати нижньої губи, однак зазначили, що операція, яку провели під повним наркозом, була дуже складною.

Наразі дівчина вже пережила три операції, а також приймає антибіотики та робить перев’язки.

"Це може спричинити некроз тканин і навіть втрату частини і навіть всієї губи. Бо ці препарати для обробки шкіри. А як вони себе поводять у м'язах, у м'яких тканинах – це до кінця невідомо", - заявив завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії лікарні ім. Руднєва Тарас Погорелюк.

Тепер Юлія мріє про зменшення губ. Вона п’є лише з трубочки, а їсть перетерту їжу.

"Зараз вона стала вже меншою. Раніше взагалі висіла. Добре, що верхню не вколола", - поділилася дівчина.

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