Действительно ли люди созданы из звездной пыли — ученые объяснили

Люди обрели жизнь благодаря смерти звезд. Фото: adlerplanetarium.org

Известный американский астроном и астрофизик Карл Саган однажды сказал: "Космос внутри нас. Мы созданы из звездного материала. Мы — это способ для Вселенной познать себя". В этой красивой цитате кроется несколько больше, ведь человеческие тела действительно состоят из атомов, образовавшихся от давно взорвавшихся звезд.

Действительно ли все мы созданы из звездной пыли и звездам пришлось умереть, чтобы подарить новую жизнь? Об этом рассказал астрофизик, писатель Альфредо Карпинети в своей статье для издания IFL Science.

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Как предполагают ученые, нашей Вселенной около 14 млрд лет, а все началось с Большого взрыва. В начале Вселенной существовали только водород (75%) и гелий (25%) плюс следы других элементов.

Чтобы создать углерод и что-то более тяжелое, вам понадобится еще один источник нуклеосинтеза: звезды. Звезды начали формироваться из облаков пыли и газа, коллапсировавшихся под действием силы тяжести.

Звезды действуют как ядерный реактор, превращая водород в гелий, гелий в углерод и кислород, а затем в более тяжелые элементы, если звезда достаточно массивна.

Интересно, что когда дело доходит до железа, система ломается. Чтобы расплавить железо, нужно больше энергии. Без выработки энергии звезда самоуничтожается, образуя большее количество элементов в процессе и распространяя эти элементы по всей Вселенной.

Смерть звезды и взрыв гамма-лучей. Фото: DESY/Science Communication Lab

Когда жизнь звезд подходит к концу, они взрываются, сбрасывая внешние слои. Если звезда довольно тяжелая, она станет сверхновой. В основном это большие и старые звезды. Они оставляют крошечные гранулы — звездную пыль, когда умирают и взрываются.

Исследователи, занимавшиеся изучением этих гранул, получили подсказки, как звезды образовались в Млечном Пути и подтвердили теорию о том, что люди состоят из звездной пыли.

В рамках эксперимента по галактической эволюции (APOGEE) проанализирован состав 150 тыс. звезд с помощью спектроскопии. Исследование показало, что люди и Млечный путь на 97% состоят из одних и тех же атомов.

Некоторые элементы образуются при взрыве белых карликов. Часть кальция в ваших костях и железа в вашей крови происходит от смерти этих звезд.

Последним процессом, формирующим более тяжелые природные элементы в периодической системе, является столкновение нейтронных звезд. Это единственный способ быстрого захвата нейтронов, также известного как r-процесс. Это набор ядерных реакций, в результате которых образуется половина элементов тяжелее железа.

Он отвечает за такие вещества как золото и платина, а также за фундаментальные для физиологии человека элементы. Решающим вкладом столкновений нейтронных звезд в наш состав является йод. Его немного, но это ключевой элемент нашего метаболизма.

Итак, чтобы создать человека, нужен не только Большой взрыв и маленькие и большие звезды, сливающие элементы. Также нужна их эволюция и смерть, которая завершается взрывом.

Человек и космос. Фото: google.com

Учитывая все это, очевидно, что мы сделаны из звездного материала. Мы здесь, потому что звезды умерли. В человеке даже есть небольшое количество звездной пыли предполагаемого начала Вселенной 13,8 млрд. лет назад. Итак, мы звездная пыль, но лишь отчасти. Поскольку корректнее говорить "звездный материал", ведь такое выражение охватывает все оттенки звездных процессов, прямо или косвенно приведших к нам.

"Звезды сгорели, чтобы создать нас, стали гигантами и сверхновыми. Самые плотные звезды во Вселенной слились, чтобы сделать кусочки из нас, и образующие нас молекулы образовались в горящей атмосфере и замерзающих межзвездных облаках. Мы звезды, мозаика элементов и молекул, образованные в огромном разнообразии космических сред. Но мы больше, чем просто пыль или что-то другое, мы являемся совокупностью универсальных процессов, которые объединились в том, что мы называем человеком", — пишет автор статьи Карпинети.

Ранее мы сообщали, что ученым удалось обнаружить на спутнике Юпитера вещество, указывающее на возможность существования внеземной жизни.

Напомним, мы писали, что новый телескоп NASA Habitable Worlds Observatory будет искать жизнь вне Солнечной системы.

Также мы рассказывали, что в атмосфере экзопланеты K2-18 b космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил углеродные молекулы, метан и углекислый газ. Это может свидетельствовать о том, что на ней может существовать жизнь.