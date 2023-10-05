Чи справді люди створені із зоряного пилу — вчені пояснили

Люди отримали життя завдяки смерті зірок. Фото: adlerplanetarium.org

Відомий американський астроном та астрофізик Карл Саган якось сказав: "Космос усередині нас. Ми створені із зіркового матеріалу. Ми — це спосіб для Всесвіту пізнати себе". У цій красивій цитаті криється дещо більше, адже людські тіла справді складаються з атомів, що утворилися від зірок, які давно вибухнули.

Чи справді ми всі створені із зоряного пилу і зіркам довелося померти, щоб подарувати нове життя? Про це розповів астрофізик, письменник Альфредо Карпінеті у своїй статті для видання IFL Science.

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Як припускають вчені, нашому Всесвіту близько 14 млрд років, а все почалося з Великого вибуху. На початку Всесвіту існували лише водень (75%) та гелій (25%), плюс сліди інших елементів.

Щоб створити вуглець і щось важче, вам знадобиться ще одне джерело нуклеосинтезу: зірки. Зірки почали формуватися з хмар пилу та газу, які колапсувалися під дією сили тяжіння.

Зірки діють як ядерний реактор, перетворюючи водень на гелій, гелій на вуглець і кисень, а потім на важчі елементи, якщо зірка досить масивна.

Цікаво, що коли діло доходить до заліза, система ламається. Щоб розплавити залізо, потрібно більше енергії. Без вироблення енергії зірка самознищується, утворюючи більше елементів у процесі та поширюючи ці елементи по всьому Всесвіту.

Смерть зірки та вибух гамма-променів. Фото: DESY/Science Communication Lab

Коли життя зірок добігає кінця, вони вибухають, скидаючи зовнішні шари. Якщо зірка досить важка, вона стане надновою. В основному це великі та старі зірки. Вони залишають по собі крихітні гранули — зоряний пил, коли вмирають та вибухають.

Дослідники, які займалися вивченням цих гранул, отримали підказки, як зірки утворилися в Чумацькому Шляху, та підтвердили теорію про те, що люди складаються із зоряного пилу.

В рамках експерименту з галактичної еволюції (APOGEE) проаналізовано склад 150 тис. зірок за допомогою спектроскопії. Дослідження показало, що люди та Чумацький шлях на 97% складаються з одних і тих же атомів.

Деякі елементи утворюються під час вибуху білих карликів. Частина кальцію у ваших кістках і заліза у вашій крові походить від смерті цих зірок.

Останнім процесом, який формує важчі природні елементи в періодичній системі, є зіткнення нейтронних зірок. Це єдиний спосіб швидкого захоплення нейтронів, також відомого як r-процес. Це набір ядерних реакцій, у результаті яких утворюється половина елементів, важчих за залізо.

Він відповідає за такі речовини, як золото та платина, а також за фундаментальні для фізіології людини елементи. Вирішальним внеском зіткнень нейтронних зірок у наш склад є йод. Його небагато, але це ключовий елемент для нашого метаболізму.

Отже, щоб створити людину, потрібен не тільки Великий вибух та маленькі й великі зірки, що зливають елементи. Також потрібна їхня еволюція та остаточна смерть, яка завершується вибухом.

Людина та космос. Фото: google.com

З огляду на все це, цілком очевидно, що ми зроблені із зіркового матеріалу. Ми тут, тому що зірки померли. У людині навіть є невелика кількість зоряного пилу передбачуваного початку Всесвіту 13,8 млрд років тому. Отже, ми зірковий пил, але лише частково. Оскільки коректніше говорити "зірковий матеріал", адже такий вислів охоплює всі відтінки зоряних процесів, які прямо чи опосередковано призвели до нас.

"Зірки згоріли, щоб створити нас, стали гігантами та надновими. Найщільніші зірки у Всесвіті злилися, щоб зробити шматочки з нас, і молекули, які утворюють нас, утворилися в палаючій атмосфері та замерзаючих міжзоряних хмарах. Ми зірки, мозаїка елементів і молекул, утворених у величезній різноманітності космічних середовищ. Але ми більше, ніж просто пил чи щось інше, ми є сукупністю універсальних процесів, які об’єдналися в тому, що ми називаємо людиною", — пише автор статті Карпінеті.

Раніше ми повідомляли, що вченим вдалося виявити на супутнику Юпітера речовину, яка вказує на можливість існування позаземного життя.

Нагадаємо, ми писали, новий телескоп NASA Habitable Worlds Observatory шукатиме життя поза межами Сонячної системи.

Також ми розповідали, що в атмосфері екзопланети K2-18 b космічний телескоп Джеймса Вебба виявив вуглецеві молекули, метан і вуглекислий газ. Це може свідчити про те, що на ній може існувати життя.