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Мобилизация в Украине: могут ли работодатели отправить непригодного в военкомат

16 июля 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобилизация в Украине: могут ли работодатели отправить непригодного в военкомат
Мужчины в военкомате. Фото: ТЦК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. В стране введено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, могут быть мобилизованы.

Впрочем, есть определенная категория граждан, которые не будут мобилизованы. Так нужно ли таким лицам идти в военкомат за справкой для работодателя. Об этом рассказывает адвокат Андрей Межирицкий.

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Адвокат напоминает, что Порядок военного учета в Украине регламентируется постановлением №1487, которое принял Кабмин. Следовательно, компании, которые будут нанимать на работу работников без военно-учетных документов или иным образом нарушают его порядок, могут быть оштрафованы.

Также отмечается, что руководитель предприятия имеет право уведомлять работников о необходимости явки в ТЦК. Однако надлежащим способом оповещения исходя из вышеупомянутой нормы является вручение повестки. Согласно нормам Постановления КМУ от 21.03.2002г. № 352, а также Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" именно повестка является единственным документом, после получения которого возникает обязанность явки в ТЦК.

Если руководитель предприятия где работает мужчина, не вручил ему повестку (на это он имеет полномочия), то такой мужчина не считается должным образом уведомленным о необходимости явки в ТЦК.

Кого точно не мобилизуют принудительно

Согласно действующему законодательству, есть определенные категории украинцев, которых ни в коем случае не могут принудительно мобилизовать.

Сообщается, что мобилизовать на военную службу можно только с согласия и только по месту жительства.

Следовательно, не могут мобилизовать:

  • тех, кто признан в установленном порядке лицом с инвалидностью;
  • женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщин и мужчин, опекунов, попечителей, приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщин и мужчин, опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитывающих больного ребенка, или ребенка, получившего тяжелую травму;
  • женщин и мужчин, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
  • усыновителей, опекунов, попечителей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • занятых уходом за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, нуждающимися в постоянном уходе;
  • имеют супругу из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супругов (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • опекунов лица с инвалидностью, признанным судом недееспособным.

Напомним, даже во время действия общей мобилизации в Украине есть категории военнообязанных мужчин, которые имеют отсрочку от призыва на военную службу, в частности, к таким относятся забронированные работники. Однако существуют случаи, когда ТЦК и СП вручают повестки на отправку таким мужчинам.

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