Мобілізація в Україні: чи можуть роботодавці відправити непридатного до військкомату

Чоловіки у військкоматі. Фото: ТЦК

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна, які розв'язала РФ. В країні запроваджений воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані.

Втім, є певна категорія громадян, яких не будуть мобілізовувати. То чи треба таким особам йти до військомату за відповідною довідкою для роботодавця. Про це розповідає адвокат Андрій Межирицький.

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Адвокат нагадує, що Порядок військового обліку в Україні регламентується постановою № 1487, яку ухвалив Кабмін. Відтак, компанії, які найматимуть на роботу працівників без військово-облікових документів або іншим чином порушують його порядок, можуть бути оштрафовані.

Також зазначається, що керівник підприємства має право оповіщувати працівників про необхідність явки до ТЦК. Проте, належним способом оповіщення, виходячи із вищезазначеної норми, є вручення повістки. Відповідно до норм Постанови КМУ від 21.03.2002р. № 352, а також Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" саме повістка є єдиним документом, після отримання якого виникає обов’язок явки до ТЦК.

Якщо керівник підприємства де працює чоловік, не вручив йому саме повістку (на це він має повноваження), то такий чоловік не вважаєтесь належним чином повідомленим про необхідність явки до ТЦК.

Кого точно не мобілізують примусово

Відповідно до чинного законодавства, є певні категорії українців, кого в жодному разі не можуть примусово мобілізувати.

Повідомляється, що мобілізувати на військову службу можна тільки за згодою та лише за місцем проживання.

Отже, не можуть мобілізувати:

тих, кого визнано в установленому порядку особою з інвалідністю;

жінкок та чоловіків, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

жінкок та чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінкок та чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомніихбатьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінкок та чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, які виховують хвору дитину, або дитину, яка отримала тяжку травму;

жінкок та чоловіків, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайнятих доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми або дружини, які потребують постійного догляду;

мають дружину з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків подружжя (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи;

опікунів особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною.

Нагадаємо, навіть під час дії загальної мобілізації в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають відстрочення від призову на військову службу, зокрема, до таких належать заброньовані працівники. Проте існують випадки, коли ТЦК та СП вручають повістки на відправлення таким чоловікам.