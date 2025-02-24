Фондовые рынки Европы выросли после выборов в Германии

Мужчина смотрит графики. Фото: Freepik

Фондовые рынки Европы демонстрируют рост после парламентских выборов в Германии, принесших ожидаемую победу консерваторам. Инвесторы позитивно восприняли результаты, что привело к укреплению евро и подъему ключевых биржевых индексов.

Как пишет Reuters, одним из самых заметных движений стал рост фьючерсов на немецкий индекс DAX, которые подскочили на 1,2%. Одновременно евро укрепился на 0,44% до уровня 1,0507 долл., приближаясь к своему январскому максимуму 1,0535 долл.

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Положительный импульс получил и широкий рынок: индекс EUROSTOXX 50, включающий крупнейшие компании ЕС, вырос на 0,66%. Инвесторы выражают уверенность в стабильности европейской экономики после выборов, что отразилось на активной покупке акций.

Акции оборонного сектора среди лидеров роста

Среди компаний, получивших наибольший прирост, выделяются Hensoldt, Rheinmetall и Renk. Их акции выросли от 1% до 2,8%. Главная причина такого интереса — перспектива увеличения оборонных расходов в Германии, что соответствует курсу новой власти.

Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (ХДС), еще должен сформировать коалицию. От конфигурации нового правительства будут зависеть дальнейшие экономические приоритеты страны, включая возможное усиление оборонного финансирования.

Неопределенность накануне саммита ЕС

Несмотря на оптимистические настроения на рынке, определенная неопределенность остается. 6 марта состоится внеочередной саммит ЕС, где лидеры стран будут обсуждать поддержку Украины и пути финансирования европейской оборонной политики.

Инвесторы ожидают четких сигналов относительно будущего распределения бюджетных ресурсов в Европе.

Товарные рынки: золото на восьминедельном росте

Среди других ключевых рыночных трендов стоит отметить подъем цен на золото. На момент открытия бирж золото торговалось на уровне 2937 долл. за унцию, продолжая расти уже восемь недель подряд.

Спрос на золото традиционно усиливается в периоды экономической неопределенности, а также на фоне ожиданий относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Риски для европейского автопрома

Хотя большинство секторов фондового рынка ЕС демонстрируют положительную динамику, автомобильная промышленность испытывает давление. Акции некоторых ведущих автопроизводителей потеряли в стоимости из-за возможных новых торговых барьеров между США и Европой после вступления Дональда Трампа в должность президента.

Инвесторы опасаются, что новая администрация США может ввести дополнительные пошлины на европейские автомобили, что нанесет удар по немецким и французским производителям. Этот фактор может сдерживать общий рыночный оптимизм в будущем.

Что ожидать фондовому рынку дальше

Текущий рост европейских акций и укрепление евро свидетельствуют о доверии инвесторов к экономическим перспективам региона. В то же время ситуация остается нестабильной из-за политических факторов:

формирование нового правительства в Германии определит дальнейший экономический курс страны;

саммит ЕС может повлиять на инвесторские настроения, если будут приняты важные решения по оборонным расходам;

политика США в отношении ЕС может создать дополнительные риски, особенно для автомобильного сектора.

На данный момент рынок демонстрирует осторожный оптимизм, однако инвесторам стоит внимательно следить за дальнейшим развитием событий, которые могут вызвать новые колебания на европейских биржах.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Фридриха Мерца и партию ХДС/ХСС с предварительной победой на выборах.

Также поздравил консерваторов с победой на выборах и президент США Дональд Трамп.