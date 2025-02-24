Фондові ринки Європи зросли після виборів у Німеччині

Чоловік дивиться графіки. Фото: Freepik

Фондові ринки Європи демонструють зростання після парламентських виборів у Німеччині, що принесли очікувану перемогу консерваторам. Інвестори позитивно сприйняли результати, що спричинило зміцнення євро та підйом ключових біржових індексів.

Як пише Reuters, одним із найпомітніших рухів стало зростання ф’ючерсів на німецький індекс DAX, які підскочили на 1,2%. Одночасно євро зміцнився на 0,44% до рівня 1,0507 дол., наближаючись до свого січневого максимуму 1,0535 дол.

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Позитивний імпульс отримав і широкий ринок: індекс EUROSTOXX 50, що включає найбільші компанії ЄС, зріс на 0,66%. Інвестори висловлюють впевненість у стабільності європейської економіки після виборів, що відобразилося на активному купівлі акцій.

Акції оборонного сектору серед лідерів зростання

Серед компаній, що отримали найбільший приріст, виділяються Hensoldt, Rheinmetall та Renk. Їхні акції зросли від 1% до 2,8%. Головна причина такого інтересу — перспектива збільшення оборонних витрат у Німеччині, що відповідає курсу нової влади.

Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), ще має сформувати коаліцію. Від конфігурації нового уряду залежатимуть подальші економічні пріоритети країни, включно з можливим посиленням оборонного фінансування.

Невизначеність напередодні саміту ЄС

Попри оптимістичні настрої на ринку, певна невизначеність залишається. 6 березня відбудеться позачерговий саміт ЄС, де лідери країн обговорюватимуть підтримку України та шляхи фінансування європейської оборонної політики. Інвестори очікують на чіткі сигнали щодо майбутнього розподілу бюджетних ресурсів у Європі.

Товарні ринки: золото на восьмитижневому зростанні

Серед інших ключових ринкових трендів варто відзначити підйом цін на золото. На момент відкриття бірж золото торгувалося на рівні 2937 дол. за унцію, продовжуючи рости вже вісім тижнів поспіль.

Попит на золото традиційно посилюється в періоди економічної невизначеності, а також на тлі очікувань щодо монетарної політики Федеральної резервної системи США.

Ризики для європейського автопрому

Хоча більшість секторів фондового ринку ЄС демонструють позитивну динаміку, автомобільна промисловість відчуває тиск. Акції деяких провідних автовиробників втратили у вартості через можливі нові торговельні бар’єри між США та Європою після вступу Дональда Трампа на посаду президента.

Інвестори побоюються, що нова адміністрація США може запровадити додаткові мита на європейські автомобілі, що завдасть удару по німецьких та французьких виробниках. Цей фактор може стримувати загальний ринковий оптимізм у майбутньому.

Що очікувати фондовому ринку далі

Поточне зростання європейських акцій та укріплення євро свідчать про довіру інвесторів до економічних перспектив регіону. Водночас ситуація залишається нестабільною через політичні фактори:

формування нового уряду в Німеччині визначить подальший економічний курс країни;

саміт ЄС може вплинути на інвесторські настрої, якщо будуть ухвалені важливі рішення щодо оборонних витрат;

політика США щодо ЄС може створити додаткові ризики, особливо для автомобільного сектору.

На даний момент ринок демонструє обережний оптимізм, проте інвесторам варто уважно стежити за подальшим розвитком подій, які можуть спричинити нові коливання на європейських біржах.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський вже привітав Фрідріха Мерца та партію ХДС/ХСС з попередньою перемогою на виборах.

Також привітав консерваторів з перемогою на виборах і президент США Дональд Трамп.