Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow День святого Валентина — как уберечь кошелек на распродажах arrow

День святого Валентина — как уберечь кошелек на распродажах

12 февраля 2025 06:13
Людмила Калабуха - эксперт по кризисному управлению
Людмила Калабуха
эксперт по кризисному управлению
День святого Валентина 2025: как не стать жертвой скидок и сохранить деньги — советы эксперта
Поиск скидок. Фото: коллаж Новини.LIVE
Людмила Калабуха - эксперт по кризисному управлению
Людмила Калабуха
эксперт по кризисному управлению

14 февраля — день, когда любовь проявляется не только в виде нежных слов и объятий, но и в денежном эквиваленте. Все бизнесы конкурируют со всеми за наши души, а тысячи маркетологов пытаются нас убедить тратить как можно больше. И как бы мы ни держались, им это удается. И что делать, если вы несколько перебрали с количеством и стоимостью покупок, и теперь корите себя за опустошенный кошелек?

При чем здесь это? Это психологическая модель взаимодействия между людьми американского психотерапевта Стивена Карпмана, и она о-о-очень уместна, чтобы избавить нас от состояния жертвы от действий ловких маркетологов.

Читайте также:

И именно треугольник Карпмана объясняет деструктивный сценарий, когда мы, накупив лишнего, застреваем в одной из трех ролей: Жертва, Преследователь и Спаситель, вместо того, чтобы наслаждаться шопингом.

Глубоко дышим и разбираемся. Сейчас вы кто — Жертва, Преследователь или Спаситель?

Жертва — ощущение ошибки: "Я потратил слишком много! Что же теперь делать?" После эмоциональной покупки приходит финансовое похмелье. Вы оказываетесь почти в экзистенциальном кризисе и задаете себе вопрос "Зачем я это купил?! Стоит ли оно того?!"

Что происходит в этой роли:

  • паника, самообвинение, ощущение напрасно потраченных денег;
  • обида на себя, продавцов, праздничный хайп;
  • пассивность — вы не ищете выход, а просто жалуетесь на ситуацию.

Как выйти из этого состояния:

  • Дайте себе время. Не нужно сразу рвать на себе волосы — эмоции пройдут, и вы сможете оценить ситуацию рационально.
  • Переключитесь на логику: Действительно ли покупка была напрасной, или это просто эмоциональный момент?
  • Если вы купили что-то лишнее — проверьте, можно ли вернуть товар или обменять его.

Преследователь — поиск виновных и обвинения: "Это все их вина! Я стал жертвой рекламных манипуляций!" Вы начинаете злиться на продавцов, маркетологов, близких, которые "не остановили" вас, а может и сам праздник — День святого Валентина. Да еще и обзываете себя слабаком и даже неудачником!

Что происходит в этой роли:

  • Активное возмущение, желание наказать "виновных";
  • Пассивная агрессия — "Это был последний раз, когда я праздную этот праздник!";
  • Или же... новые расходы, чтобы успокоиться ("Я уже все равно потратился, надо снять стресс новыми покупками").

Как выйти из этого состояния:

  • Осознайте, что маркетинг — это игра, в которую вы согласились играть. Никто не заставлял вас покупать, вы сделали это сами.
  • Если вам некомфортно с покупкой, лучше потратить энергию на конструктивное решение — продажу, возврат или просто принятие того, что вы сделали себе (или кому-то) приятно.

Спаситель - хаотичные действия, которые истощают и еще больше погружают вас в состояние жертвы: "Я это исправлю! Спасу себя и всех остальных!" Вот так и начинается настоящий хаос. Вы хотите "отбить" свои деньги и бросаетесь в крайности:

  • Пишете негативные отзывы на магазины и рестораны.
  • Начинаете экономить на всем, включая необходимое.
  • Впадаете в финансовую панику и становитесь легкой добычей аферистов из финансовых пирамид и псевдокоучей, которые убеждают вас инвестировать в сомнительные схемы или покупать "курс по заработку 1000$ за три дня в легкости без вложений с помощью денежных медитаций". И вот вы — теперь настоящая жертва, которую реально надо спасать.

Как выйти из этого состояния:

  • Спокойствие, только спокойствие. Если деньги уже потрачены, главное — сделать выводы.
  • Замените самокартирование конструктивом: составьте финансовый план, оптимизируйте расходы без жестких ограничений.
  • Не бросайтесь в новые аферы — легких способов "отбить" или "заработать деньги в легкости медитациями" не существует! Как избежать импульсивных покупок в будущем (и не только на 14 февраля и другие праздники)?

Перед тем как что-то купить — сделайте паузу. Подумайте, вам действительно это нужно, не действуете ли вы по принципу "Все брали, и я взял", не является ли это импульсивной покупкой.

Мониторьте цены: это действительно выгодное предложение или вам его подают как "праздничное" и "акционное".
Составляйте бюджет.

Выделите сумму, которую вы готовы потратить - программу минимум и максимум, если что-то ну очень сильно понравится, и не выходите за ее пределы.

Научитесь получать удовольствие не через покупки. Купили? Понравилось? Шиканули? Можете себе позволить?

Так наслаждайтесь! А не попадайте в треугольник Карпмана и не ходите по кругу (то есть треугольнику) "Жертва — Преследователь — Спасатель", которые мы только что разобрали. Извлеките максимум пользы и радости из того, что уже произошло.

Ведь жертва в любом ее проявлении — это всегда выбор. Так давайте сделаем выбор радоваться возможностям дарить себе и близким положительные эмоции и подарки на праздники и просто так. Даже если вы заплатили за них несколько больше, чем планировали!

распродажа деньги подарки День Святого Валентина 14 февраля знижки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:15 Разбросанные стекла и куски фасада — ситуация в Киеве после атаки

09:03 Очереди на границе Украины — что происходит на дорогах с утра

08:55 Зеленский резко отреагировал на удар оккупантов по Украине

08:55 Массированный удар по Украине — сколько целей сбила ПВО

08:53 Оккупанты вводят новые проверки на ВОТ Украины, — ЦНС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:45 Льготы по-новому — какие изменения для украинцев в 2025 году

08:39 Трамп отреагировал на освобождение РФ учителя США Марка Фогеля

08:29 Мобилизация целой семьи в ВСУ — разрешено ли это законом

08:24 Баллистическая атака на Киев — в ГСЧС сообщили новые детали

08:09 В Херсоне прогремел взрыв

09:15 Разбросанные стекла и куски фасада — ситуация в Киеве после атаки

09:03 Очереди на границе Украины — что происходит на дорогах с утра

08:55 Зеленский резко отреагировал на удар оккупантов по Украине

08:55 Массированный удар по Украине — сколько целей сбила ПВО

08:53 Оккупанты вводят новые проверки на ВОТ Украины, — ЦНС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:45 Льготы по-новому — какие изменения для украинцев в 2025 году

08:39 Трамп отреагировал на освобождение РФ учителя США Марка Фогеля

08:29 Мобилизация целой семьи в ВСУ — разрешено ли это законом

08:24 Баллистическая атака на Киев — в ГСЧС сообщили новые детали

08:09 В Херсоне прогремел взрыв

15:55 Стоимость земли в Украине в 2025 — самые дорогие участки февраля

06:50 Торговые войны США — к чему готовиться украинцам

06:40 Как в Украине зарабатывают на металле и цены на чермет в феврале

06:20 Отключения света в Украине — будут ли вводить графики

10 февраля 2025

06:52 Дональд Трамп младший — чем известен старший сын президента США

06:40 Как заработать на золоте и какие изделия принимают дороже всего

9 февраля 2025

14:15 Где дешевле — сравнение цен на билеты Укрзализныци и стран ЕС

06:40 Обновленные тарифы на латунь — сколько дают за лом в феврале

8 февраля 2025

14:20 Война за ресурсы — где самые дорогие полезные ископаемые Украины

06:40 Цены цветных металлов в феврале — обновленная стоимость алюминия

Text

08:00 Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2025
Text

23:01 Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

Text

21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

Text

17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:02 На экране смартфона появилась буква "E" — что это и как исправить

06:03 Самая вкусная каша в мире — мало кто знает этот рецепт

29 января 2025

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

2 февраля 2025

06:35 Почему украинцы могут потерять последнее жилье в 2025 — 4 причины

14:30 Тысяча Зеленского — кого из украинцев заставят вернуть выплату

8 февраля 2025

06:12 Завтрак из 90-х "на вес золота" — многие забыли, а зря

29 января 2025

12:27 Новый салат с пекинской капустой — полезное сочетание продуктов

1 февраля 2025

12:11 Любимый "девчачий" салат — попробуйте приготовить, очень вкусно

30 января 2025

06:02 Мошеннические звонки — не отвечайте на номера с этими цифрами

5 февраля 2025

17:12 Цены на яйца в АТБ уже не те — что произошло со стоимостью (фото)