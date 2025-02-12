День святого Валентина 2025: как не стать жертвой скидок и сохранить деньги — советы эксперта

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Людмила Калабуха эксперт по кризисному управлению

14 февраля — день, когда любовь проявляется не только в виде нежных слов и объятий, но и в денежном эквиваленте. Все бизнесы конкурируют со всеми за наши души, а тысячи маркетологов пытаются нас убедить тратить как можно больше. И как бы мы ни держались, им это удается. И что делать, если вы несколько перебрали с количеством и стоимостью покупок, и теперь корите себя за опустошенный кошелек?

При чем здесь это? Это психологическая модель взаимодействия между людьми американского психотерапевта Стивена Карпмана, и она о-о-очень уместна, чтобы избавить нас от состояния жертвы от действий ловких маркетологов.

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И именно треугольник Карпмана объясняет деструктивный сценарий, когда мы, накупив лишнего, застреваем в одной из трех ролей: Жертва, Преследователь и Спаситель, вместо того, чтобы наслаждаться шопингом.

Глубоко дышим и разбираемся. Сейчас вы кто — Жертва, Преследователь или Спаситель?

Жертва — ощущение ошибки: "Я потратил слишком много! Что же теперь делать?" После эмоциональной покупки приходит финансовое похмелье. Вы оказываетесь почти в экзистенциальном кризисе и задаете себе вопрос "Зачем я это купил?! Стоит ли оно того?!"

Что происходит в этой роли:

паника, самообвинение, ощущение напрасно потраченных денег;

обида на себя, продавцов, праздничный хайп;

пассивность — вы не ищете выход, а просто жалуетесь на ситуацию.

Как выйти из этого состояния:

Дайте себе время. Не нужно сразу рвать на себе волосы — эмоции пройдут, и вы сможете оценить ситуацию рационально.

Переключитесь на логику: Действительно ли покупка была напрасной, или это просто эмоциональный момент?

Если вы купили что-то лишнее — проверьте, можно ли вернуть товар или обменять его.

Преследователь — поиск виновных и обвинения: "Это все их вина! Я стал жертвой рекламных манипуляций!" Вы начинаете злиться на продавцов, маркетологов, близких, которые "не остановили" вас, а может и сам праздник — День святого Валентина. Да еще и обзываете себя слабаком и даже неудачником!

Что происходит в этой роли:

Активное возмущение, желание наказать "виновных";

Пассивная агрессия — "Это был последний раз, когда я праздную этот праздник!";

Или же... новые расходы, чтобы успокоиться ("Я уже все равно потратился, надо снять стресс новыми покупками").

Как выйти из этого состояния:

Осознайте, что маркетинг — это игра, в которую вы согласились играть. Никто не заставлял вас покупать, вы сделали это сами.

Если вам некомфортно с покупкой, лучше потратить энергию на конструктивное решение — продажу, возврат или просто принятие того, что вы сделали себе (или кому-то) приятно.

Спаситель - хаотичные действия, которые истощают и еще больше погружают вас в состояние жертвы: "Я это исправлю! Спасу себя и всех остальных!" Вот так и начинается настоящий хаос. Вы хотите "отбить" свои деньги и бросаетесь в крайности:

Пишете негативные отзывы на магазины и рестораны.

Начинаете экономить на всем, включая необходимое.

Впадаете в финансовую панику и становитесь легкой добычей аферистов из финансовых пирамид и псевдокоучей, которые убеждают вас инвестировать в сомнительные схемы или покупать "курс по заработку 1000$ за три дня в легкости без вложений с помощью денежных медитаций". И вот вы — теперь настоящая жертва, которую реально надо спасать.

Как выйти из этого состояния:

Спокойствие, только спокойствие. Если деньги уже потрачены, главное — сделать выводы.

Замените самокартирование конструктивом: составьте финансовый план, оптимизируйте расходы без жестких ограничений.

Не бросайтесь в новые аферы — легких способов "отбить" или "заработать деньги в легкости медитациями" не существует! Как избежать импульсивных покупок в будущем (и не только на 14 февраля и другие праздники)?

Перед тем как что-то купить — сделайте паузу. Подумайте, вам действительно это нужно, не действуете ли вы по принципу "Все брали, и я взял", не является ли это импульсивной покупкой.

Мониторьте цены: это действительно выгодное предложение или вам его подают как "праздничное" и "акционное".

Составляйте бюджет.

Выделите сумму, которую вы готовы потратить - программу минимум и максимум, если что-то ну очень сильно понравится, и не выходите за ее пределы.

Научитесь получать удовольствие не через покупки. Купили? Понравилось? Шиканули? Можете себе позволить?

Так наслаждайтесь! А не попадайте в треугольник Карпмана и не ходите по кругу (то есть треугольнику) "Жертва — Преследователь — Спасатель", которые мы только что разобрали. Извлеките максимум пользы и радости из того, что уже произошло.

Ведь жертва в любом ее проявлении — это всегда выбор. Так давайте сделаем выбор радоваться возможностям дарить себе и близким положительные эмоции и подарки на праздники и просто так. Даже если вы заплатили за них несколько больше, чем планировали!