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День святого Валентина — як зберегти гаманець на розпродажах

12 лютого 2025 06:13
Людмила Калабуха - експертка з кризового управління
Людмила Калабуха
експертка з кризового управління
День святого Валентина 2025: як не стати жертвою знижок та зберегти гроші — поради експерта
Пошук знижок. Фото: колаж Новини.LIVE
Людмила Калабуха - експертка з кризового управління
Людмила Калабуха
експертка з кризового управління

14 лютого — день, коли любов проявляється не лише у вигляді ніжних слів та обіймів, а й у грошовому еквіваленті. Всі бізнеси конкурують зі всіма за наші душі, а тисячі маркетологів намагаються нас переконати витрачати якомога більше. Й як би ми не трималися, їм це вдається. І що робити, якщо ви дещо перебрали з кількістю й вартістю покупок, і тепер картаєте себе за спустошений гаманець?

До чого тут це? А от для чого! Це психологічна модель взаємодії між людьми американського психотерапевта Стівена Карпмана, і вона ду-у-уже доречна, щоб позбавити нас стану жертви від дій спритних маркетологів.

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І саме трикутник Карпмана пояснює деструктивний сценарій, коли ми, накупивши зайвого, застрягаємо в одній із трьох ролей: Жертва, Переслідувач і Рятівник, замість того, щоб насолоджуватися шопінгом.

Глибоко дихаємо й розбираємося. Зараз ви хто – Жертва, Переслідувач чи Рятівник?

Жертва – відчуття помилки: "Я витратив занадто багато! Що ж тепер робити?" Після емоційної покупки приходить фінансове похмілля. Ви опиняєтеся майже в екзистенціальній кризі та ставите собі запитання "Навіщо я це купив?! Чи воно того варте?!" 

Що відбувається в цій ролі: 

  • паніка, самозвинувачення, відчуття марно витрачених грошей; 
  • образа на себе, продавців, святковий хайп; 
  • пасивність – ви не шукаєте вихід, а просто скаржитеся на ситуацію. 

Як вийти з цього стану: 

  • Дайте собі час. Не потрібно одразу рвати на собі волосся – емоції минуть, і ви зможете оцінити ситуацію раціонально. 
  • Перемикніться на логіку: Чи справді покупка була марною, чи це просто емоційний момент? 
  • Якщо ви купили щось зайве – перевірте, чи можна повернути товар або обміняти його.

Переслідувач – пошук винних та звинувачення: "Це все їхня вина! Я став жертвою рекламних маніпуляцій!" Ви починаєте злитися на продавців, маркетологів, близьких, які "не зупинили" вас, а може й саме свято – День святого Валентина. Та ще й обзиваєте себе слабаком й навіть невдахою!

Що відбувається в цій ролі: 

  • Активне обурення, бажання покарати "винних"; 
  • Пасивна агресія – "Це був останній раз, коли я святкую це свято!"; 
  • Або ж... нові витрати, щоб заспокоїтись ("Я вже все одно витратився, треба зняти стрес новими покупками"). 

Як вийти з цього стану: 

  • Усвідомте, що маркетинг – це гра, в яку ви погодилися грати. Ніхто не змушував вас купувати, ви зробили це самі. 
  • Якщо вам некомфортно з покупкою, краще витратити енергію на конструктивне рішення – продаж, повернення або просто прийняття того, що ви зробили собі (або комусь) приємно.

Рятівник – хаотичні дії, які виснажують й ще більше занурюють вас у стан жертви: "Я це виправлю! Врятую себе і всіх інших!" От так й починається справжній хаос. Ви хочете "відбити" свої гроші та кидаєтеся в крайнощі: 

  • Пишете негативні відгуки на магазини та ресторани. 
  • Починаєте економити на всьому, включно з необхідним. 
  • Впадаєте у фінансову паніку та стаєте легкою здобиччю аферистів з фінансових пірамід та псевдокоучів, які переконують вас інвестувати в сумнівні схеми або купувати "курс із заробітку 1000$ за три дні в легкості без вкладень за допомогою грошових медитацій". І от ви – тепер справжня жертва, яку реально треба рятувати. 

Як вийти з цього стану: 

  • Спокій, тільки спокій. Якщо гроші вже витрачені, головне – зробити висновки. 
  • Замініть самокартання конструктивом: складіть фінансовий план, оптимізуйте витрати без жорстких обмежень. 
  • Не кидайтеся в нові афери – легких способів "відбити" або "заробити гроші в легкості медитаціями" не існує! Як уникнути імпульсивних покупок у майбутньому (й не тільки на 14 лютого та інші свята)?

Перед тим як щось купити – зробіть паузу. Подумайте, вам дійсно це потрібно, чи не дієте ви за принципом "Всі брали, і я взяв", чи не є це імпульсивною покупкою.

Моніторте ціни: це дійсно вигідна пропозиція чи вам її подають як "святкову" та "акційну".
Складайте бюджет.

Виділіть суму, яку ви готові витратити – програму мінімум та максимум, якщо щось ну дуже сильно сподобається, і не виходьте за її межі.

Навчіться отримувати задоволення не через покупки. Купили? Сподобалося? Шиканули? Можете собі дозволити?

Так насолоджуйтеся! А не потрапляйте в трикутник Карпмана й не ходіть по колу (тобто трикутнику) "Жертва – Переслідувач – Рятівник", які ми щойно розібрали. Отримайте максимум користі та радості з того, що вже сталося.

Адже жертва в будь-якому її прояві – це завжди вибір. Так зробімо вибір радіти можливостям дарувати собі і близьким позитивні емоції та подарунки на свята й просто так. Навіть якщо ви заплатили за них дещо більше, ніж планували!
 

розпродаж гроші подарунки День Святого Валентина 14 лютого знижки

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