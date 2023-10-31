Сколько стоят продукты на салат "Цезарь" в октябре 2023 года

Вкусный салат "Цезарь". Фото torchyn.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

К сожалению, в Украине сезон свежих овощей и фруктов практически подошел к концу, что также означает и завершение периода низких цен на эти продукты в магазинах. Несмотря на то, что некоторые товары в украинских магазинах по-прежнему остаются относительно доступными, эксперты прогнозируют, что по мере приближения зимы цены будут увеличиваться.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления салата "Цезарь" и сравнили цены на эти же продукты, которые были в начале года.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Так, в Украине ожидается, что цены на продукты в магазинах начнут расти, и до конца 2023 года некоторые из них могут увеличиться в стоимости на 20%.

Согласно словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, к Новому году общая стоимость продуктов вырастет на 4%.

Этот рост цен обусловлен несколькими факторами:

сезонный фактор;

повышение цен на топливо;

девальвация гривны

Эксперты также обращают внимание на увеличение спроса на продукты, особенно из-за возвращения граждан из-за границы.

Стоимость овощей и фруктов увеличится на 10% из-за роста затрат на их транспортировку и хранение. В частности, это касается помидоров, огурцов и овощей, используемых для приготовления борща. Это связано с окончанием сезона уборки урожая и увеличением затрат на тепличное производство. К примеру, огурцы уже предлагаются по цене 90-100 гривен. Импортные фрукты, такие как апельсины, также подорожают, достигнув цены до 100 гривен, а бананы — до 60 гривен.

Эксперт Оксана Руженкова прогнозирует, что цены на мясные продукты вырастут не менее чем на 3-5%, а цены на молочные продукты, включая сливочное масло, поднимутся до 12%. Яйца также значительно подорожают, превысив свой прошлогодний рекорд 75 гривен на новогодние праздники. Зимой цены на картофель также увеличатся, фермеры планируют продавать его по 12 гривен за килограмм, а в розницу он будет стоить 15-18 гривен.

Следует отметить, что некоторые продукты с начала 2023 года снизили свою стоимость, в частности:

Лук — на 57,9%.

Морковь — на 50,7%.

Гречневая крупа — на 44,5%.

Белокочанная капуста — на 30%.

Яйца — на 28,8%.

Свекла — на 16,3%.

Рис — на 12%.

Кроме того, по словам члена комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Дмитрия Соломчука, причиной подорожания яиц является снижение их производства в зимний период. По его словам, в канун праздников цена на десяток домашних яиц может достичь 100 гривен, тогда как цены на фабрично изготовленные яйца будут несколько ниже.

Депутат также отметил, что минувшей осенью цены на яйца значительно выросли из-за разрушения крупнейшей птицефабрики в Европе, расположенной возле Чернобаевки Херсонской области. Однако в каждой области открываются небольшие птицефабрики с поголовьем от 20 до 100 тысяч птиц, что способствует стабилизации цен как на яйца, так и на курятину, подчеркнул Соломчук.

Сколько вы потратите на салат "Цезарь"

Для составления стоимости салата "Цезарь" мы использовали данные о ценах на продукты из портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюд, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены на те же продукты в начале 2023 года.

Согласно рецепту, для приготовления четырех мпорций салата "Цезарь" нужно использовать следующие продукты:

Куриное филе — 400 г

Салат – 340 г

Помидоры — 200 г

Сыр — 100 г

Хлеб — 100 г

Чеснок – 40 г

Майонез — 75 г

Сколько стоил салат "Цезарь" в начале 2023 года

Куриное филе — 138,38 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 400 г куриного филе — 55,35 грн.

Салат — 55,67 грн/140г. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 340 г салата — 111,34 грн.

Помидоры — 104,74 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 200 г помидоров — 20,94 грн.

Сыр — 392,52 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 100 г сыра — 39,25 грн.

Хлеб — 25,92 грн/500 г. По рецепту на приготовление салата "Цезарь" нужно 100 г хлеба — 5,18 грн.

Чеснок — 116,73 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 40 г чеснока — 0,46 грн.

Майонез — 44,20/300 г. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 150 г майонеза — 11,05 грн.

Чтобы приготовить салат "Цезарь" нужно в начале 2023 года, вы бы потратили 243,57 грн.

Сколько стоит салат "Цезарь" в октябре 2023 года

Куриное филе — 146,60 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 400 г куриного филе — 58,64 грн.

Салат — 52,30 грн/140г. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 340 г салата — 104,60 грн.

Помидоры — 85,52 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 200 г помидоров — 17,10 грн.

Сыр — 385,53 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 100 г сыра — 38,55 грн.

Хлеб — 26,20 грн/500 г. По рецепту на приготовление салата "Цезарь" нужно 100 г хлеба — 5,24 грн.

Чеснок — 138,93 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 40 г чеснока — 0,55 грн.

Майонез — 42,43/300 г. По рецепту, на приготовление салата "Цезарь" нужно 150 г майонеза — 10,60 грн.

Чтобы приготовить салат "Цезарь" нужно в начале 2023 года, вы потратили бы 235,28 грн.

Как видим, незначительное подорожание курятины и сыра не привело к подорожанию салата "Цезарь" в целом. Так, в октябре на салат "Цезарь" вы потратите почти на 9 гривен меньше, чем в начале года.

Это благодаря еще относительно низким ценам на овощи. В целом приготовить салат "Цезарь" дома сейчас получится почти на 3,4% дешевле, чем в начале 2023 года.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное подорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты, а также овощи и фрукты.

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных драников с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубцы. Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски.