Скільки коштують продукти на салат "Цезар" у жовтні 2023 року

Смачний салат "Цезар". Фото torchyn.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На жаль, в Україні сезон свіжих овочів та фруктів практично добіг кінця, що також означає і завершення періоду низьких цін на ці продукти в магазинах. Незважаючи на те, що деякі товари в українських магазинах, як і раніше, залишаються відносно доступними, експерти прогнозують, що з наближенням зими ціни збільшуватимуться.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування салату "Цезар" та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Так, в Україні очікується, що ціни на продукти в магазинах почнуть зростати, і до кінця 2023 року деякі з них можуть збільшитись у вартості на 20%.

Згідно із словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, до Нового року загальна вартість продуктів зросте на 4%.

Це зростання цін обумовлено кількома факторами:

сезонний фактор;

підвищення ціни паливо;

девальвація гривні.

Експерти також звертають увагу на збільшення попиту на продукти, особливо через повернення громадян із-за кордону.

Вартість овочів та фруктів очікувано збільшитися на 10% через зростання витрат на їхнє транспортування та зберігання. Зокрема, це стосується помідорів, огірків та овочів, що використовуються для приготування борщу. Це пов'язано із закінченням сезону збирання врожаю та збільшенням витрат на тепличне виробництво. Наприклад, огірки вже пропонуються за ціною 90-100 гривень. Імпортні фрукти, такі як апельсини, також подорожчають, досягнувши ціни до 100 гривень, а банани — до 60 гривень.

Експерт Оксана Руженкова прогнозує, що ціни на м'ясні продукти зростуть щонайменше на 3-5%, а ціни на молочні продукти, включаючи вершкове масло, піднімуться до 12%. Яйця також значно подорожчають, перевищивши свій торішній рекорд 75 гривень до новорічних свят. Взимку ціни на картоплю також збільшаться, фермери планують продавати її по 12 гривень за кілограм, а в роздріб вона коштуватиме 15-18 гривень.

Слід зазначити, деякі продукти з початку 2023 року знизили свою вартість, зокрема:

Цибуля — на 57,9%.

Морква — на 50,7%.

Гречана крупа — на 44,5%.

Білокочанна капуста — на 30%.

Яйця — на 28,8%.

Буряк — на 16,3%.

Рис — на 12%.

Крім того, за словами члена комітету Верховної Ради України з аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, причиною подорожчання яєць є зниження їх виробництва у зимовий період. За його словами, напередодні свят ціна на десяток домашніх яєць може досягти 100 гривень, тоді як ціни на фабрично виготовлені яйця будуть трохи нижчими.

Депутат також зазначив, що минулої осені ціни на яйця значно зросли через руйнування найбільшої птахофабрики в Європі, яка розташована біля Чорнобаївки на Херсонщині. Проте наразі у кожній області відкриваються невеликі птахофабрики з поголів'ям від 20 до 100 тисяч птахів, що сприяє стабілізації цін як на яйця, так і на курятину, наголосив Соломчук.

Скільки ви витратите на салат "Цезар"

Для складання вартості салату "Цезар" ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування страви, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом, на приготування чотирьох порцій салату "Цезар" потрібно використати такі продукти:

Куряче філе — 400 г

Салат – 340 г

Помідори — 200 г

Сир — 100 г

Хліб — 100 г

Часник — 40 г

Майонез — 75 г

Скільки коштував салат "Цезар" на початку 2023 року

Куряче філе — 138,38 грн/кг. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 400 г курячого філе — 55,35 грн.

Салат — 55,67 грн/140г. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 340 г салату — 111,34 грн.

Помідори — 104,74 грн/кг. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 200 г помідорів — 20,94 грн.

Сир — 392,52 грн/кг. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 100 г сиру — 39,25 грн.

Хліб — 25,92 грн/500 г. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 100 г хліба — 5,18 грн.

Часник — 116,73 грн/кг. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 40г час часнику — 0,46 грн.

Майонез — 44,20/300 г. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 150 г майонезу — 11,05 грн.

Щоб приготувати салату "Цезар" потрібно на початку 2023 року, ви витратили б 243,57 грн.

Скільки коштує салат "Цезар"у жовтні 2023 року

Куряче філе — 146,60 грн/кг. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 400 г курячого філе — 58,64 грн.

Салат — 52,30 грн/140г. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 340 г салату — 104,60 грн.

Помідори — 85,52 грн/кг. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 200 г помідорів — 17,10 грн.

Сир — 385,53 грн/кг. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 100 г сиру — 38,55 грн.

Хліб — 26,20 грн/500 г. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 100 г хліба — 5,24 грн.

Часник — 138,93 грн/кг. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 40г час часнику — 0,55 грн.

Майонез — 42,43/300 г. За рецептом, на приготування салату "Цезар" потрібно 150 г майонезу — 10,60 грн.

Щоб приготувати салату "Цезар" потрібно на початку 2023 року, ви витратили б 235,28 грн.

Як бачимо, незначне здорожчання курятини та сиру не призвело до здорожчання салату "Цезар" у цілому. Так, у жовтні на салат "Цезар" ви витратите майже на 9 гривень менше, ніж на початку року.

Це завдяки ще відносно низьким цінам на овочі. В цілому приготувати салат "Цезар" вдома зараз вийде майже на 3,4% дешевше, ніж на початку 2023 року.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання й технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також овочі та фрукти.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца та м'ясо по-французьки.