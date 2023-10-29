Скільки коштують продукти на м'ясо по-французьки у жовтні 2023 року

Соковите м'ясо по-французьки. Фото: kartinki.pics

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З настанням холодів в Україні закінчився і сезон свіжих овочів та фруктів, що, на жаль, також означає, кінець періоду низьких цін на ці продукти в магазинах. Хоча деякі товари в українських магазинах все ще залишаються досить дешевими, експерти погоджуються з тим, з наближенням зими ціни будуть зростати.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування м'яса по-французьки та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Перша ластівка сезонного здорожчання овочів — згідно з аналітиками проекту EastFruit, ціни на тепличні огірки в Україні продовжують стрімко зростати. Учасники ринку стверджують, що ситуація обумовлена кількома чинниками. Насамперед пропозиція огірків на ринку значно зменшилася через завершення поточного сезону, при цьому попит на огірки залишається на високому рівні.

Зростання цін на тепличні огірки таким швидким темпом, на думку учасників ринку, пояснюється обмеженою пропозицією під час підвищеного попиту. Після погіршення погодних умов запаси в комбінатах значно зменшилися. Крім того, відсутність конкуренції з боку турецьких продуктів також сприяє підтримці високих цін.

За словами члена комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, спочатку в Україні зростуть ціни на яйця та телятину. Втім, деякі продукти, як зазначає експерт, навпаки, будуть аж занадто дешевим. Він додав, що загалом продуктова корзина в Україні за рік подорожчала на 18-20%.

За словами Соломчука, споживчий кошик подорожчав через серйозне подорожчання свинини. Незважаючи на наявність доступного комбікорму, у країні недостатньо свиней через війну з Росією. Наприклад, у Харківській області втрачено 70 тисяч голів худоби, 40 підприємств було повністю зруйновано.

Відновлення поголів'я свиней в інших регіонах вимагає часу, і за місяць-два це неможливо. В результаті свинина подорожчала на 60-70%, але, на думку експертів, це, можливо, межа, і значного зростання цін більше не очікується. Стадо знаходиться у процесі нарощування, і очікується, що навесні ціни на свинину знизяться.

Телятина також подорожчає, можливо, до 270-300 гривень за кілограм, бо її не вистачає. Проте ціни на курятину залишатимуться стабільними, оскільки Україна має надлишок у виробництві цієї продукції.

Скільки ви витратите на м'ясо по-французьки

Для складання вартості м'яса по-французьки ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування страви, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом, на приготування шости порцій м'яса по-французьки потрібно використати такі продукти:

Свинина — 750 г

Картопля — 800 г

Цибуля ріпчаста — 350 г

Сир твердий — 170 г

Сметана — 200 г

Майонез — 150 г

Скільки коштувало м'ясо по-французьки на початку 2023 року:

Свинина— 197,44 грн/кг. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 750 г свинини — 148,08 грн.

Картопля — 9,76 грн/кг. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 800 г картоплі — 7,80 грн.

Цибуля ріпчаста — 34,89 грн/кг. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 350 г ріпчастої цибулі — 12,21 грн.

Сир — 392,52 грн/кг. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 170 г сиру — 66,72 грн.

Сметана — 47,04/340 г. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 200 г сметани — 27,66 грн.

Майонез — 44,20/300 г. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 150 г майонезу — 6,63 грн.

Щоб приготувати м'ясо по-французьки на початку 2023 року, ви витратили б 269,10 грн.

Скільки коштує м'ясо по-французьки у жовтні 2023 року:

Свинина — 255,76 грн/кг. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 750 г свинини — 191,82 грн.

Картопля — 9,01 грн/кг. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 800 г картоплі — 7,20 грн.

Цибуля ріпчаста — 12,23 грн/кг. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 350 г ріпчастої цибулі — 4,28 грн.

Сир — 422,63 грн/кг. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 170 г сиру — 71,84 грн.

Сметана — 46,14/340 г. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 200 г сметани — 27,13 грн.

Майонез — 42,43/300 г. За рецептом, на приготування м'яса по-французьки потрібно 150 г майонезу — 6,36 грн.

Щоб приготувати м'ясо по-французьки у жовтні 2023 року, ви витратите 308,63 грн.

Як бачимо, суттєве здорожчання свинини та сиру призвело до того, що у жовтні на м'ясо по-французьки ви витратите майже на 40 гривень більше, ніж на початку року. І це незважаючи на діючі сезонні ціни на овочі. Втім, вони не змогли перекрити суттєве зростання цін на свинину та сир. В цілому приготувати м'ясо по-французьки вдома зараз вийде майже на 13% дорожче, ніж на початку 2023 року.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца.